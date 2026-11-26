Luis Carlos Sahuquillo, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cuenca, hace un balance positivo de la última legislatura y sostiene que la provincia ha recibido un volumen de inversión especialmente elevado durante los últimos años. Entre los ejemplos cita el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, la nueva Comisaría de Policía y las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos. De cara a una nueva legislatura, plantea blindar constitucionalmente la actualización de las pensiones conforme al IPC, incrementar las ayudas al funcionamiento y continuar las políticas contra la despoblación.

Uno de los principales puntos de discrepancia con otras candidaturas es el tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia. Sahuquillo considera que plantear su recuperación es “una utopía” y “engañar a los ciudadanos” y defiende continuar desarrollando el Plan XCuenca, con la mejora de los servicios de alta velocidad y la transformación de los antiguos terrenos ferroviarios en zonas verdes, deportivas, aparcamientos o vivienda asequible. Respecto a las autovías Cuenca-Albacete y Cuenca-Teruel, admite que siguen sin materializarse. En el primer caso, defiende retomar el compromiso de financiación entre el Estado y Castilla-La Mancha; sobre la conexión con Teruel recuerda las dificultades medioambientales del trazado y sostiene que solo podrá avanzar si existen viabilidad técnica, voluntad política y recursos económicos.

En vivienda, el candidato socialista plantea rehabilitar inmuebles en municipios rurales mediante financiación pública y destinarlos posteriormente a alquiler asequible. En Cuenca capital destaca el proyecto de alrededor de 200 apartamentos para jóvenes en el antiguo hospital y nuevas viviendas en terrenos ferroviarios. También menciona ayudas estatales para cubrir parte de la entrada de una vivienda mediante préstamos sin intereses. En el tramo final de la entrevista, Sahuquillo centra el mensaje electoral en la disputa por el tercer diputado de la provincia y pide concentrar el voto progresista en el PSOE para evitar que ese escaño recaiga en Vox o en el PP.