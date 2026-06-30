Las librerías de cuenca premiarán a sus clientes con vales de 50 euros por la compra de libros de texto este verano

La Asociación de Libreros de Cuenca pone en marcha un año más su tradicional campaña veraniega ‘Comprar tus libros en Cuenca tiene premio’ con el fin de incentivar las compras en las librerías de la ciudad y premiar la confianza de los clientes que eligen adquirir los libros de texto en el comercio local.

En esta ocasión, se sortearán 33 vales valorados en 50 euros cada uno, que podrán canjearse exclusivamente en libros o material escolar. Cada una de las once librerías participantes repartirá tres premios entre sus compradores.

Podrán participar en el sorteo todas las personas que realicen sus compras en los establecimientos adheridos entre el 1 de julio y el 12 de septiembre. El sorteo se celebrará el 14 de septiembre y los ganadores podrán canjear su premio antes del 30 de septiembre.

Esta campaña cuenta con la colaboración de CEOE CEPYME Cuenca y la Asociación de comercio y también con el respaldo del Ayuntamiento de Cuenca, como parte de su compromiso con el fomento del comercio de proximidad y el tejido económico local.

Librerías participantes

Las librerías que participan en esta iniciativa son: La Comicteca, Toro Ibérico, Librería Ibérica, Las Letras de Oro, Promesas de Papel, Iremar, El Girasol, Evangelio, El Principito, Peques y Librería Lorca.

Cada establecimiento participante será fácilmente identificable por sus clientes porque tendrán un cartel en su puerta o escaparate que indicará su participación en esta campaña.