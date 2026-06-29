La Guardia Civil investiga a seis personas por delitos contra la salud pública

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca ha procedido a la investigación de seis personas (cinco hombres y una mujer) con edades comprendidas entre los 30 y 35 años de edad, por presuntos delitos contra la salud pública y la aprehensión de una gran cantidad de sustancias estupefacientes que se comercializaban en locales abiertos al público y en una máquina expendedora.

La investigación comenzó cuando agentes de la Guardia Civil detectaron que una máquina expendedora ofrecía cogollos de marihuana, hachís sólido, cigarrillos y vapeadores con contenido cannábico.

Además de la máquina expendedora, los investigadores localizaron dos tiendas del tipo grow-shop en zonas muy céntricas de Cuenca que vendían de forma ilegal estos mismos productos. Por todo ello la Guardia Civil organizó un dispositivo coordinado para registrar estos dos locales de manera simultánea, en el que se incautaron; 5,5 kilogramos de cogollos de marihuana envasados en blíster, 350 gramos de hachís en diferentes formatos, 38 gramos de resina de hachís y múltiples vapeadores con contenido cannábico.

Como resultado de todo el operativo, se han investigado a seis personas, algunas de las cuales ya contaban con antecedentes policiales por delitos similares.

Tanto las personas investigadas como las sustancias intervenidas y las diligencias policiales ya han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Cuenca.