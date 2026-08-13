La Diputación de Cuenca ha duplicado la convocatoria de ayudas para asociaciones culturales desde el año 2019

La Diputación de Cuenca ha multiplicado por dos las ayudas destinadas a asociaciones culturales desde el año 2019 donde esta línea de ayudas alcanzaba 100.000 euros, mientras que en la presente anualidad esta convocatoria llega hasta los 200.000 euros, incluyendo un apartado específico para la celebración de efemérides. La institución provincial también colabora con este tipo de entidades a través del Talía de Asociaciones que fue un programa novedoso de la pasada legislatura y que les permite llevar a cabo programación cultural con una inversión de 150.000 euros.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha puesto en valor la implicación de los jóvenes en la dinamización y revitalización de los pequeños municipios de la provincia durante su visita a Alcantud, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Diana López, y el concejal Chema Ayanz.

Durante su visita, Martínez Chana ha tenido la oportunidad de reunirse con miembros de la Asociación Cultural El Castillejo para conocer de primera mano las actividades y proyectos que desarrollan a lo largo de todo el año en este pequeño municipio de la Alcarria.

El presidente provincial ha destacado especialmente el papel que desempeñan las asociaciones culturales y vecinales en los pueblos de menor tamaño “generando actividades culturales y de ocio y creando comunidad, además de mantener vivas nuestras tradiciones y de recuperar nuestra historia”.

En este sentido, Martínez Chana ha valorado muy positivamente que sean los propios jóvenes de los municipios quienes estén tomando el relevo y asumiendo la responsabilidad de mantener activas estas asociaciones. “Es

importante generar el caldo de cultivo para que los hijos y los nietos de los que salieron en su día de la provincia estén pensando en retornar”, ha señalado.

El presidente de la Diputación ha subrayado que iniciativas como las que desarrolla El Castillejo contribuyen también a generar propuestas que atraen a vecinos y familias durante diferentes momentos del año y no únicamente durante el periodo estival.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Cultural El Castillejo de Alcantud, Irene Ferrer, ha explicado que la asociación lleva 22 años trabajando en el municipio y que ahora los más jóvenes han asumido el relevo con el objetivo de “seguir trabajando, sobre todo en la recuperación del patrimonio natural y cultural, en fomentar la vida en el pueblo y, sobre todo, en la recuperación de la historia de Alcantud”.

Ferrer ha destacado también algunos de los proyectos que desarrolla la asociación, como la escuela de verano, y ha puesto el acento en la importancia de mantener vivo un municipio que cuenta actualmente con alrededor de 60 habitantes. “Nuestros padres se fueron buscando un futuro mejor, pero nosotros queremos buscarlo aquí”, ha señalado.

Para Martínez Chana, este testimonio representa “una magnífica muestra de lo que significa el arraigo y de cómo una nueva generación está demostrando que los pequeños pueblos tienen futuro”. A su juicio, “cuando los jóvenes se implican, recuperan sus tradiciones, ponen en marcha actividades y generan espacios de convivencia, están haciendo mucho más que organizar eventos: están construyendo pueblo”.

El presidente de la Diputación, en este sentido, considera importante complementar este entusiasmo juvenil con acciones concretas como las que está llevando a cabo la institución provincial de destinar 20.000 euros a mejorar el consultorio médico, los 8.000 euros que permitirán la construcción de una mini pista de basket o los más de 9.000 euros que serán achacables a la nueva convocatoria de Gasto Corriente.