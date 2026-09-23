SUCESO

La Guardia Civil investiga un robo con violencia en una vivienda de Nohales con un herido de 54 años

Cuatro personas accedieron a una vivienda de la pedanía conquense de Nohales y agredieron a su propietario, que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Cuenca con contusiones

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Guardia Civil
Guardia Civil | Europa Press

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer un robo con violencia ocurrido en una vivienda de Nohales, pedanía de Cuenca.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las once de la noche de este martes en una vivienda situada en la calle Los Gancheros. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, cuatro personas accedieron al inmueble y agredieron a su propietario.

La víctima, un hombre de 54 años, resultó herida con diversas contusiones y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de urgencias hasta el Hospital Universitario de Cuenca.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

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