La Guardia Civil detiene en Tébar a un hombre con más de 45 gramos de supuesta cocaína

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de las funciones encomendadas para la vigilancia de las principales vías de comunicación de la provincia y la prevención de la protección de la Seguridad Ciudadana, ha detenido a un hombre de 53 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas en un área de servicio de la autovía A-3 en el término municipal de Tébar (Cuenca).

Los hechos ocurrieron con ocasión de una intervención policial, actuación llevada a cabo por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Sisante, donde los agentes procedieron a la identificación de los ocupantes de un vehículo que les infundió sospechas.

Tras el registro superficial de los identificados e inspección del turismo, los agentes localizaron entre la indumentaria y pertenencias de uno de ellos más de 45 gramos de supuesta cocaína, una defensa eléctrica de tipo táser cuya tenencia está prohibida a particulares, tres teléfonos móviles y una libreta con anotaciones presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención del hombre de 53 años y a la intervención de la droga y los efectos relacionados con los hechos investigados.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza n.º 2 de Motilla del Palancar (Cuenca).