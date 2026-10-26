Cuenca Terror Encantado eleva el miedo con un Hotel Asmodea más intenso e interactivo

La antigua iglesia de San Andrés volverá a transformarse con motivo de Halloween para acoger la sexta edición de Cuenca Terror Encantado, que este año presenta Noctira: Hotel Asmodea. La Asociación Amigos del Carnaval de Cuenca promete un pasaje del terror distinto a los anteriores, con mayor intensidad, más tecnología y una recreación que pretende desorientar al visitante mientras atraviesa un hotel muy alejado de los modelos habituales del género.

El principal cambio será precisamente el tono de la experiencia. La organización recomienda el pasaje para mayores de 16 años debido a la intensidad de algunas escenas, aunque deja finalmente la decisión en manos de padres y tutores. Para los menores se han preparado alternativas los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con talleres infantiles en el Jardín de los Poetas mientras los adultos acceden al recorrido.

La programación se amplía además con un espectáculo de cabaret el día 31 y un nuevo concurso de decoración de balcones, fachadas y establecimientos, abierto a toda la ciudad. A ello se suman los denominados menús terroríficos preparados por cinco establecimientos del Casco Antiguo, que incluyen una entrada con acceso exprés al Hotel Asmodea.

La organización ha ampliado también el horario después de las largas esperas registradas en la pasada edición. El pasaje funcionará aproximadamente entre las 17:00 y las 22:00 horas, aunque todos los visitantes que permanezcan en la cola en el momento del cierre podrán acceder. El pasado año llegaron a registrarse esperas de hasta tres horas, circunstancia que los responsables relacionan con el aumento de la interacción y el éxito de público.

El precio será de cuatro euros como entrada de colaboración con la Asociación Amigos del Carnaval. Las entradas podrán adquirirse en la propia taquilla, además de mediante los menús especiales y en el espacio infantil. La asociación destinará los recursos obtenidos a mantener las numerosas actividades que organiza durante el año, desde Carnaval y Navidad hasta la Cabalgata de Reyes o el Festival de Otoño.