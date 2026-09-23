La Diputación de Cuenca aporta 50.000 euros para rehabilitar el antiguo Cine Avenida de Cáritas

La Diputación de Cuenca ha concedido una ayuda de 50.000 euros a Cáritas Diocesana de Cuenca para contribuir a la rehabilitación integral del antiguo Cine Avenida, un lugar histórico de la ciudad que será transformado en un espacio de usos múltiples destinado al desarrollo de actividades culturales, sociales y formativas.

El presidente de la institución provincial, Álvaro Martínez Chana, visitó recientemente el lugar junto al director de Cáritas, Luis Miguel Jiménez. Martínez Chana ha destacado que “un espacio histórico y artístico como este merece recuperar su esplendor y volver a llenarse de vida”, subrayando la importancia de que las administraciones colaboren con iniciativas que permiten recuperar espacios de la ciudad y ponerlos nuevamente al servicio de la ciudadanía.

El proyecto, que contempla una inversión superior a los 282.000 euros, permitirá que el inmueble pueda acoger congresos, conferencias, representaciones teatrales, proyecciones y otros eventos abiertos a la ciudadanía, ampliando las posibilidades de programación cultural y social de Cuenca. Asimismo, las instalaciones podrán ser utilizadas por asociaciones y colectivos socioculturales de la ciudad, facilitando que dispongan de un espacio adecuado para desarrollar sus actividades.

El presidente de la Diputación ha señalado el carácter social de esta colaboración, que se enmarca en el compromiso de la institución provincial con Cáritas pero también con el patrimonio y los espacios con valor histórico. El presidente de la institución provincial ha señalado que la Diputación apuesta por el impulso de este tipo de iniciativas que generan actividad y tienen un retorno directo para el conjunto de la sociedad conquense.

Este proyecto permitirá recuperar unas instalaciones que estuvieron abiertas al público desde comienzos de la década de los 70 del siglo pasado hasta 1984. El antiguo Cine Avenida contaba con cientos de butacas y un escenario que permitía acoger diferentes tipos de actuaciones, convirtiéndose durante aquellos años en un espacio de referencia para la actividad cultural y de ocio de la ciudad.