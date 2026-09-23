Cuenca hace balance de un San Mateo “espectacular” y sin incidentes graves

Darío Dolz, ha hecho un balance muy positivo de las fiestas de San Mateo 2026, destacando especialmente la elevada participación y el funcionamiento del dispositivo de seguridad. La coincidencia de las celebraciones con el fin de semana y el lunes festivo provocó una importante afluencia de público, hasta el punto de que fue necesario cerrar el aforo de la Plaza Mayor durante los conciertos del viernes y el sábado.

En cuanto a las incidencias, durante los cuatro días se contabilizaron 105 atenciones y 30 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario de Cuenca, aunque ninguna necesitó ser ingresada. Según Dolz, la mayoría fueron por cuestiones menores, como caídas, torceduras, golpes o brechas.

El alcalde ha destacado también el funcionamiento del plan de seguridad y de las vías adicionales de evacuación implantadas en el entorno de la Plaza Mayor, así como la respuesta del público cuando fue necesario realizar desvíos. Además, ha puesto en valor el trabajo de los maromeros y el comportamiento de las reses de la nueva ganadería encargada este año de los festejos.

Dolz ha agradecido la labor de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, servicios sanitarios, Cruz Roja, personal de limpieza, veterinarios, peñas, comerciantes, hosteleros y vecinos del Casco Antiguo. El alcalde ha calificado con un “sobresaliente” esta edición de San Mateo, destacando la participación y el reducido número de incidencias de gravedad.