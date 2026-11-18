El Ayuntamiento de Cuenca mantiene abierto el plazo de inscripción para el Mercado de Navidad 2026-2027 hasta este jueves 19 de noviembre a las 23:59 horas, tal y como se informa en el Tablón de Anuncios municipal.

El concejal de Festejos, Alberto Castellano Barragán, señala que este Mercado Navideño estará abierto desde el 4 de diciembre hasta el 6 de enero con un horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, matizando que el día 4 de diciembre se cerraría durante el desfile del encendido de luces, aproximadamente entre las 18:00 y las 19:00 horas; que el 19 de diciembre la apertura sería a las 11:30 horas; que el 24 y el 31 de diciembre la apertura sería en horario de mañana y la tarde opcional; que el 25 de diciembre y el 1 de enero la apertura sería opcional; y que el 5 de enero se cerraría durante el paso de la Cabalgata de Reyes.

El enlace para inscribirse es https://tally.so/r/X5oEKd.