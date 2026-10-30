Usuarios del Avant de Ciudad Real denuncian caos en el plan alternativo de RENFE

La Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real ha denunciado públicamente la situación de caos que se está viviendo con el plan alternativo de transporte que ha puesto en marcha RENFE tras el corte de la línea del AVE Madrid-Sevilla por el accidente ferroviario de Urda.

El portavoz de la asociación, Pablo López, ha explicado que hoy RENFE anunció que iba a mantener más o menos el mismo plan alternativo de transporte por ferrocarril, con trenes que circulan por vía convencional entre Ciudad Real y Madrid, y después con lanzaderas entre Ciudad Real y Puertollano. López señala que el servicio “no está siendo nada organizado y está siendo bastante caótico”.

Afirma que o bien les montan en un tren o bien en un autobús “sin tampoco dar una explicación de cuál es el criterio para uno u otro”.

Según ha explicado el portavoz, el primer tren salió de Ciudad Real pasadas las cinco de la mañana y ha llegado a la estación de Atocha en torno a las ocho, con lo que se estaban cumpliendo más o menos los horarios. Sin embargo, el segundo tren ha salido ya pasadas las siete de la mañana y ha sido en autobús, “algo incomprensible para la organización.”

Al parecer, y según dice Pablo López, podría tener que ver “con un criterio personal del maquinista, esto está ocasionando muchísimos trastornos porque se no tiene ninguna certeza de llegar al destino a tiempo”.

También denuncia que aún no saben cómo se van a trasladar los usuarios entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano la semana que viene y por lo tanto “la gente no sabe a qué atenerse con tiempo”.