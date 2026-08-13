Fueron trasladados al hospital

Tres heridos leves tras una colisión de dos vehículos en Valdepeñas

Una colisión de dos vehículos ha dejado el balance de tres personas heridas de carácter leve.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Estado en el que quedó uno de los vehículos accidentados
Estado en el que quedó uno de los vehículos accidentados | SCIS

Una colisión de dos vehículos ha dejado el balance de tres personas heridas de carácter leve.

El accidente tuvo lugar ayer miércoles a las 20:43 horas en el kilómetro cuatro de la carretera CM-3157, en el término municipal de Valdepeñas, según ha informado el Servicio de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

Bomberos del parque de Valdepeñas intervinieron en este accidente que ocurrió en la carretera que une Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela.

A la llegada de los bomberos ninguno de los ocupantes estaba atrapado, según ha informado el Servicio Contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real (SCIS).

Estado en el que quedó uno de los vehículos accidentados
Estado en el que quedó uno de los vehículos accidentados | SCIS

Los bomberos informan que hubo tres personas heridas leves y el 112 señala que todas ellas fueron trasladas al Hospital de Valdepeñas en una ambulancia de soporte vital.

Los heridos son un hombre de 57 años, otro varón de 64 y una mujer de 61 años de edad.

Además de los bomberos y el SESCAM, en el operativo también participó Guardia Civil.

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