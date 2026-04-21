La policía detienen a 4 personas

Rescatan en Ciudad Real a una decena de erizos heridos que habían sido cazados ilegalmente

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro personas como presuntos autores de delitos contra la flora y la fauna y maltrato animal, al localizarse en el vehículo en el que viajaban una decena de erizos con lesiones traumáticas causadas con un objeto contundente.

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Erizos recuperados por la policía
Erizos recuperados por la policía | OC

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro personas como presuntos autores de delitos contra la flora y la fauna y maltrato animal, al localizarse en el vehículo en el que viajaban una decena de erizos con lesiones traumáticas causadas con un objeto contundente.

Los hechos se descubrieron cuando la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, detectaron un vehículo que circulaba realizando maniobras extrañas en una zona de ocio de la capital.

Los agentes le dieron el alto e identificaron a sus cuatro ocupantes, los cuales mostraban en todo momento una actitud evasiva y desafiante ante los agentes, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

En el registro del vehículo hallaron, en el suelo de la parte posterior, una bolsa de plástico con una decena de erizos con restos de sangre y un martillo, presumiblemente utilizado para golpear a los animales.

En el maletero del vehículo viajaba también un perro de raza Braco alemán, posiblemente también utilizado para la caza de los erizos, el cual viajaba en condiciones inadecuadas de ventilación.

Los agentes trasladaron a los erizos a un centro veterinario de urgencias, donde fueron atendidos de las lesiones, y posteriormente fueron trasladados al centro de

recuperación “El Chaparrillo” donde se recuperarán hasta que puedan ser reintroducidos en su hábitat natural.

La efectiva labor y coordinación desempeñada entre la Policía Nacional y la Policía Local logró salvar la vida de estos animales, especie catalogada como de interés especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha.

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