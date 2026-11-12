Plataformas de Socuéllamos y Torralba satisfechas por la no instalación de plantas de biometano

Las plataformas ciudadanas contra las plantas de biometano de Socuéllamos y Torralba de Calatrava han mostrado su satisfacción después de que la Junta de Comunidades haya archivado los expedientes de evaluación ambiental de ambas fábricas que se iban a instalar en estos dos municipios.

El portavoz de la Plataforma Stop Biometano de Socuéllamos, José María Requena, afirma en Onda Cero que están de enhorabuena porque una de las dos plantas previstas no se va a ubicar en esta localidad.

Confía en que el Gobierno regional haga también lo mismo con la otra planta ya que recuerda que entre las dos, una de ellas fue declara prioritaria por la Junta, se iban a tratar 300.000 toneladas de residuos al año y Requena subraya que Socuéllamos no genera esta cantidad tan grande de residuos.

Planta de Torralba

También satisfacción en la Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Torralba después de que la Junta confirmara que la fábrica de biogas no se instalará en el municipio.

El portavoz de este colectivo, Rafael Ruiz de Lira, recuerda, en declaraciones a Onda Cero, que han sido dos años de lucha, tres manifestaciones y numerosas alegaciones para evitar que se ubicara la planta de biometano a tan solo 1,5 kilómetros del pueblo.

Ruiz de Lira espera a que la Junta paralice más plantas de biometano que están previstas en la provincia de Ciudad Real y en toda Castilla-La Mancha.

En total, el Gobierno regional ya ha paralizado la instalación de tres plantas de biogás, todas ellas en la provincia, las de Carrión, que fue la primera, y ahora las de Socuéllamos y Torralba.