Pilar Zamora renuncia a su acta de concejal: "Ciudad Real me lo ha dado todo"

Zamora, que llevaba en el consistorio desde 2007 y fue alcaldesa durante seis años, entre 2015 y 2021, ha manifestado, en su despedida ante el pleno, que "Ciudad Real me lo ha dado todo y que la política municipal es la política con mayúsculas."

"Muchas gracias por hacerme tan feliz en el tiempo que he estado en el Ayuntamiento", ha dicho Zamora, quien ha pedido perdón "por las ocasiones en las que ha podido meter la pata, nunca lo he hecho a drede, he trabajado con honradez y humildad".

La ya exconcejal del PSOE ha dicho que el día de hoy nunca lo va a olvidar y ha querido agradecer a los compañeros de la Agrupación Local del Partido Socialista, a los concejales de su partido y de todos los grupos municipales con los que ha coincidido, y también al alcalde, Francisco Cañizares, a quien le ha deseado todo lo mejor "porque tiene que seguir haciendo ciudad".

Igualmente ha agradecido a los vecinos de la capital "porque me han dado mucho cariño", a los trabajadores del Ayuntamiento de los que ha dicho que "son unos grandísimos trabajadores", a su familia por el apoyo que le ha dado y también ha agradecido el trato que ha recibido de los medios de comunicación.

Cañizares: "Se va una gran alcaldesa"

Por su parte, el primer edil, el popular Francisco Cañizares, ha calificado a Pilar Zamora de "compañera y amiga" y ha dicho que se va "una gran alcaldesa."

"Ciudad Real te aprecia y tengo la satisfacción de que has sido una gran alcaldesa y la gente te recordará así", ha manifestado Cañizares, quien ha subrayado que Zamora "tiene muchas cualidades personales pero también políticas, es una política de nivel y de gran calado, una persona de enorme valía y cualidades".

El alcalde ha dicho que se alegra de que Zamora "se vaya bien del Ayuntamiento y que el partido le haya reconocido como senadora".

El resto de portavoces de los grupos municipales, Eva Masías (Cs), Luis Alberto Marín (Vox) y Sara Martínez (PSOE), han valorado la figura de Pilar Zamora en el Ayuntamiento de Ciudad Real, le han agradecido su dedicación y trabajo y le han deseado lo mejor como senadora y que siga trabajando desde el Senado por Ciudad Real.

Cambios en el grupo socialista

Con la marcha de Pilar Zamora, que fue la cabeza de lista del PSOE en las pasadas elecciones municipales, la nueva portavoz del grupo socialista es Sara Martínez, quien hasta ahora era la viceportavoz.

Mientras, el acta de concejal que deja Zamora será para la siguiente candidata del PSOE en la lista electoral, María Montes, que es la actual secretaria general de Juventudes Socialistas en la provincia de Ciudad Real.