Pecharromán, bombero de Ciudad Real en Urda: "Se respiraba un ambiente de tristeza pero la gente trabajaba con seriedad, profesionalidad y respeto"

Bomberos de los parques de Ciudad Real y Alcázar de San Juan se desplazaron ayer a la localidad toledana de Urda para colaborar en las labores de rescate tras el grave accidente ferroviario.

Uno de estos profesionales del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) es José Antonio Pecharromán, jefe de grupo del parque de bomberos de Ciudad Real.

Reconoce en Onda Cero que cuando se movilizaron ya conocían que el accidente era de envergadura y que podía haber muchas víctimas.

Al llegar al lugar del siniestro, se integraron en uno de los sectores, ya se había rescatado a las víctimas con vida y comenzaron los rescates de los fallecidos, una vez que se aseguró la estabilidad de los vagones.

Los bomberos de Ciudad Real y Alcázar también realizaron labores de asistencia a las personas heridas.

José Antonio Pecharromán asegura que, desde que llegaron al lugar del siniestro, se respiraba un ambiente de tristeza, “siempre conscientes de lo que había, la gente trabajaba con seriedad, profesionalidad y respeto”.