Mohíno confirma que el lunes se inaugurará la pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra

El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Cero y ha confirmado que será el próximo lunes 22 de diciembre cuando se vaya a inaugurar oficialmente la pasarela ciclopeatonal que se ha construido entre esta localidad y Ciudad Real sobre la autovía A-43.

Acudirá el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y tras la inauguración toda la comitiva se dirigirá al CERE donde tendrán lugar los discursos.

Mohíno ha destacado que esta pasarela, que mide 124 metros de longitud y ha supuesto una inversión de más de 7 millones de euros, va a significar ofrecer una mayor seguridad a peatones, bicicletas o patinetes.

Carnaval de Miguelturra

Por otro lado, el alcalde de Miguelturra ha avanzado que el carnaval ya tiene al pregonero del próximo año, aunque no ha desvelado todavía su nombre. Un carnaval que el Ayuntamiento quiere que sea declarado en un futuro como Bien Inmaterial por la UNESCO.

Además, Mohíno ha anunciado que se está trabajando para “dimensionar el fenómeno cultural” del carnaval de Miguelturra y buscar cohesionar esta fiesta con otros carnavales importantes de la provincia, como Herencia y Alcázar de San Juan, y de la provincia de Albacete para poner en valor el carnaval manchego.

El consistorio aprobará mañana el presupuesto municipal que asciende a casi 16 millones de euros para el año que viene.

En 2026 se quiere invertir en la Escuela de Música que estará ubicada en las instalaciones de la antigua CEOE y también comenzar la construcción de un nuevo pabellón deportivo.