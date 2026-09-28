Miguel Ángel Rivero, presidente de ATA C-LM: "El principal reto de los autónomos es el relevo generacional"

Garantizar el relevo generacional. Es uno de los principales retos que tiene que afrontar el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla-La Mancha, el ciudadrealeño Miguel Ángel Rivero, que fue reelegido la semana pasada para un nuevo mandato de cinco años.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Rivero asegura que “no todo es negro en el mundo del autónomo”, aunque reconoce que a estos trabajadores se les pone muchos palos en las ruedas. Entre ellos, el exceso de burocracia que aunque se ha reducido en los últimos años sin embargo esta reducción de los trámites está siendo muy lenta.

Rivero afirma que el gran reto es garantizar el relevo generacional en el sector de los autónomos. Para ello, Junta de Comunidades y Diputación de Ciudad Real están llevando a cabo una campaña dirigida a institutos y jóvenes en municipios de menos de 20.000 habitantes para asesorarles y enseñarles a emprender.

Otro objetivo es mejorar el trámite del cese de actividad, lo que se conoce como el paro del autónomo, ya que esta prestación solo se concede a un 40%. O también evitar el pago de las dos primeras cuotas de la seguridad social en situación de baja.

También como reto Miguel Ángel Rivero se plantea mejorar la vida de los trabajadores autónomos, que actualmente son 152.000 en Castilla-La Mancha, una cifra récord.

Rivero ha dicho que su reelección como presidente de ATA Castilla-La Mancha es un reto y aunque reconoce que en los últimos años se han conseguido logros sin embargo auguro que este nuevo mandato “va a ser movido porque en España se está legislando igual para el Corte Inglés que para un autónomo de Brazatortas, y esto no puede ser”.