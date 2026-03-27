Menos reservas hoteleras para la Semana Santa de la provincia de Ciudad Real...por ahora

El domingo comienza oficialmente la Semana Santa y la situación internacional, generada sobre todo por la guerra de Irán, esta provocando por ahora que haya menos reservas hoteleras en nuestra provincia.

Así lo ha asegurado en Onda Cero el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Ciudad Real, Juan Daniel Reina.

Hasta ahora hay menos reservas, debido al incremento de los precios del combustible y la incertidumbre en general, pero confía en que la situación vaya cambiando según avancen los días de Semana Santa.

Las previsiones que manejan en estos momentos los hosteleros a fecha de hoy es que de lunes a miércoles la ocupación en la provincia esté en el 42%, son siete puntos menos respecto al año anterior, mientras que en las fechas fuertes, de jueves a sábado, el porcentaje sube al 65% de ocupación hotelera.

Son previsiones a fecha de hoy, a la espera de que el nivel de ocupación vaya creciendo, sobre todo en las zonas de Ciudad Real y el Campo de Calatrava, donde la Semana Santa están declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional, así como también los espacios naturales como las Tablas de Daimiel, Cabañeros y Lagunas de Ruidera.

Además, Juan Daniel Rubia lamenta que las pernoctaciones se hayan reducido en la provincia de Ciudad Real, ahora son entre uno y dos días.

El perfil de los turistas que vienen a la provincia son sobre todo nacionales, asegura Rubia que los precios de la restauración y hostelería de Ciudad Real son muy competitivos y recuerda que la Semana Santa es una de las semanas más importantes para el turismo y la hostelería ya que supone el segundo mes con más facturación del año.