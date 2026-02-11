Más de 25.000 donantes de sangre atendidos el pasado año en Ciudad Real

La provincia de Ciudad Real sigue dando muestras de solidaridad, tal y como refleja el balance del Centro de Trasnfusión de Ciudad Real. En 2025 se atendieron a más de 25.000 donantes en la provincia de Ciudad Real, en concreto 25.208 personas que realizaron sus donaciones el pasado año en las más de 200 colectas extrahospitalarias organizadas en las diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real y en los 4 Puntos Fijos Hospitalarios de Donación (Hospital de Ciudad Real, Hospital de Puertollano, Hospital de Alcázar de San Juan y Hospital de Valdepeñas).

En total se han obtenido 23.451 donaciones de sangre total y se han realizado 1.700 plasmaféresis o donación exclusiva de plasma. En relación a los donantes nuevos han realizado su donación por primera vez en Ciudad Real un total de 1.942 donantes.

En relación a donación de plasma por plasmaféresis el Centro de Transfusión esta incluido en el proyecto europeo y Nacional de autosuficiencia en plasma para la obtención de medicamentos para los pacientes, consiguiendo en este 2025, aumentar los procesos de aféresis con 260 procesos mas de plasmaféresis respecto al 2024.

Unos datos, explica Elena Madrigal, responsable del Centro de Transfusión de Ciudad Real y directora de la Red de hemodonación, hemoterapia y hemovigilancia de Castilla-La Mancha, que “son posibles gracias a la solidaridad de la ciudadanía y a la colaboración constante de dististintas entidades locales, agentes sociales y hermandades de donantes que se movilizan para hacer que esta red de solidaridad sea cada vez más amplia”.

Destacar que en Ciudad Real se continua con la colaboración con la UCLM en el campus de Ciudad Real realizando campañas de donación universitaria así como en Institutos, Colegios de enseñanza por que los jóvenes participen ya que son el futuro de la donación.

Maratón de donación

El Centro de Transfusión de Ciudad Real y la Hermandad de Donantes de Sangre organizan este este jueves 12 de febrero un maratón de Donaciones de sangre y plasma en la Diputación de Ciudad Real, en horario de 10 de la mañana a las 14 horas y por la tarde a partir de las 17h hasta las nueve de la noche.

Una jornada con la que se pretende dar visibilidad a la donación de sangre y a la donación de plasma por sistema de aféresis acercando al centro de la ciudad la donación de sangre.

Se realiza en la Diputación Provincial de Ciudad Real un entorno magnifico para la confortabilidad del donante y su enclave en el centro de la ciudad, señala Madrigal, por lo que “queremos hacer extensiva la invitación a todos los ciudadrealeños que siempre han demostrado su generosidad y en esta semana, el mejor regalo es la vida”.Este año el lema elegido para esta actividad es ‘Dona sangre y comparte amor,.

Para este maratón se van a desplazar dos equipos de profesionales sanitarios del Centro de Transfusión de Ciudad Real formado por médicos, enfermeras, Técnicos superiores de laboratorio, celadores, hematólogos contando con la colaboración de la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Ciudad Real, en total mas de 40 profesionales, señala su responsable.

El agradecimiento a todos los donantes de sangre de Ciudad Real, a las Hermandades y Asociaciones de Donantes de Sangre, instituciones, empresas, Universidad de CLM, profesionales sanitarios y a todas las personas que los han hecho posible.