Marzo cerró con 400 parados menos en Ciudad Real gracias al impulso del sector servicios

Baja el paro en Ciudad Real y es además la provincia de toda Castilla-La Mancha en la que más desciende. El mes de marzo cerró con 399 desempleados menos en la provincia, lo que significa un 1,26% menos respecto al mes anterior, por lo que el total de parados se sitúa en los 31.377.

En términos interanuales, el desempleo disminuye en 3.250 personas en la provincia, es decir, casi un 10% menos.

Por sectores, el descenso del paro destaca en servicios, debido sobre todo a las contrataciones que se hicieron de cara a la Semana Santa. En Ciudad Real bajó en 367 personas. También descendió en industria, con 51 menos, y en construcción, con 39 parados menos.

Sin embargo, subió en agricultura, con 37 más, y en el colectivo de sin empleo anterior donde el paro aumentó en 21 personas.

Por sexos, el desempleo femenino sigue siendo el doble que el masculino en esta provincia. Hay más de 21.000 mujeres en paro frente a los 10.000 hombres desempleados.

En cuanto a la contratación, en marzo se formalizaron cerca de 9.400 contratos de trabajo en Ciudad Real, unos 500 más respecto al mes anterior, de los algo menos de la mitad, 4.200, fueron indefinidos.

Más afiliados a la Seguridad Social

También buenos datos los que deja la Seguridad Social. En marzo el número de cotizantes subió en 165 en la provincia, por lo que el total de afiliados son más de 181.300 en Ciudad Real.

Por último, cabe señalar que en la provincia hay casi 13.500 beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que supone un gasto superior a los 20 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 968 euros al mes.