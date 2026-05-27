Luis Casero, nuevo presidente de la Audiencia de Ciudad Real

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado al magistrado Luis Casero como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

A este puesto se habían presentado dos candidatos, el propio Casero y también el magistrado de la Audiencia de Málaga, Juan Rafael Benítez.

Luis Casero sustituye en el cargo a María Jesús Alarcón, que ya había agotado el tiempo legal al frente de la Audiencia de Ciudad Real.

El nuevo presidente de este órgano judicial es natural de Tomelloso y lleva en la Audiencia de Ciudad Real desde el año 1997.

Luis Casero estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Granada. Su primer destino fue en un juzgado de Badalona, después estuvo en la localidad jienense de La Carolina, además de Las Palmas y Badajoz y finalmente llegó a la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Casero pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y es miembro de la Junta de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.