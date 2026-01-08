Un jurado popular juzgará a un portero de discoteca de Bolaños acusado de acabar con la vida de un cliente

La Audiencia Provincial de Ciudad Real acogerá desde este viernes el juicio con jurado popular contra W.H.W.W., un portero de discoteca de nacionalidad hondureña acusado de un delito de homicidio por, presuntamente, acabar con la vida de un cliente tras una pelea ocurrida en la madrugada del 31 de julio de 2022 a las puertas de un local de ocio de Bolaños de Calatrava y para quien la Fiscalía pide una pena de prisión de 14 años.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos que serán enjuiciados se produjeron cuando la víctima intentó acceder al establecimiento portando una lata de cerveza, momento en el que el acusado, que ejercía labores de control de acceso en el local 'Rincón Latino', le negó la entrada.

Tras un forcejeo inicial, el cliente se marchó del lugar y regresó minutos después con una navaja, con la que presuntamente hirió al acusado en un brazo.

Según la Fiscalía, el portero salió entonces tras la víctima y le propinó dos golpes de gran violencia con un detector de metales, uno en la zona parietotemporal y otro en el rostro, que le causaron un traumatismo craneoencefálico severo.

El hombre fue hallado poco después inconsciente en la vía pública y, pese a la atención sanitaria recibida primero en el centro de salud de la localidad y después en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, falleció horas más tarde.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de homicidio y solicita para el acusado una pena de 14 años de prisión.

Asimismo, reclama indemnizaciones de 50.000 euros para la hija menor de edad de la víctima, 57.000 para su madre y 25.000 para su hermana.

El juicio, que comenzará este viernes, se celebrará con jurado popular en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y contará con la declaración del acusado, testigos, agentes de Guardia Civil y Policía Local, peritos forenses y la reproducción de grabaciones de las cámaras de seguridad del local.