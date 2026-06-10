La Junta destina más de 26 millones de euros al dispositivo INFOCAM en Ciudad Real y moviliza cerca de 600 profesionales

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado hoy la campaña INFOCAM 2026 de prevención y extinción de incendios forestales, un dispositivo que trabaja los 365 días del año y que afronta el periodo de alto riesgo con una inversión superior a los 26 millones de euros en la provincia de Ciudad Real y cerca de 600 profesionales entre personal de la Junta de Comunidades, agentes medioambientales y efectivos de GEACAM.

Durante la presentación, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Agustín Espinosa, ha destacado el importante esfuerzo inversor que realiza el Ejecutivo autonómico para reforzar la protección del medio natural y garantizar una respuesta eficaz ante las emergencias forestales.

“La gestión forestal sostenible es una prioridad para el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, cuidando las áreas naturales, protegiendo de incendios forestales y contribuyendo también a dinamizar económicamente las zonas que están bajo la influencia de nuestros montes y de los bosques” ha señalado.

Del total de la inversión provincial, 10,94 millones de euros se destinan a labores preventivas y 15,17 millones a extinción, dentro de un presupuesto regional que alcanza los 126 millones de euros, un 8 por ciento más que en 2025 y un 32 por ciento superior al existente al inicio de la legislatura.

El delegado ha subrayado que Castilla-La Mancha continúa siendo la comunidad autónoma que más invierte en prevención por habitante y por superficie forestal, apostando por una gestión forestal sostenible que permita disponer de montes más resilientes frente a los incendios.

Cerca de 600 profesionales en Ciudad Real

En cuanto a los recursos humanos, la provincia contará este año con cerca de 600 profesionales integrados en el dispositivo INFOCAM, dentro de una estructura regional formada por alrededor de 2.800 personas.

A nivel regional, el operativo dispone de 13 brigadas helitransportadas, 51 brigadas terrestres, 50 autobombas, 38 autobombas-retén, cinco nodrizas, 45 patrullas móviles, 16 equipos de maquinaria pesada y dos unidades móviles de comunicaciones, además de 28 medios aéreos.

Como novedad destacada, INFOCAM incrementa de cuatro a seis los coordinadores aéreos, reforzando un sistema pionero de coordinación aire-tierra que permitirá mejorar la planificación y gestión de las operaciones de extinción.

Nuevos canales de prevención

La campaña 2026 mantiene el refuerzo de las herramientas de comunicación y alerta a la población mediante el canal oficial de WhatsApp de INFOCAM, que ya supera los 4.300 usuarios, y el sistema ES-Alert. Asimismo, continúa la publicación diaria del Índice de Propagación Potencial (IPP) por municipios, permitiendo a cada localidad conocer el nivel de riesgo existente y las limitaciones asociadas al uso del fuego.

Entre las novedades de este año destaca también la puesta en marcha del espacio radiofónico ‘Torre INFOCAM’, desarrollado en colaboración con Castilla-La Mancha Media para acercar a la ciudadanía información sobre prevención, autoprotección y actualidad relacionada con incendios forestales y emergencias.

Nueva campaña ‘La prevención salva’

La campaña institucional de este año gira en torno al lema ‘La prevención salva’, un mensaje con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende reforzar la concienciación ciudadana y recordar que alrededor del 90 por ciento de los incendios forestales son evitables.

“El éxito de INFOCAM depende también de la colaboración de toda la sociedad. Proteger nuestros montes es una responsabilidad compartida y debemos extremar la prudencia durante los meses de mayor riesgo”, ha indicado el delegado provincial.

Por último, Espinosa ha destacado que “defender nuestros bosques es defender nuestros pueblos, nuestra calidad de vida y el futuro de las próximas generaciones. Por eso seguiremos reforzando un dispositivo esencial para Castilla-La Mancha y para la provincia de Ciudad Real”.

Por su parte, el responsable del Centro Operativo Provincial (COP) de INFOCAM en Ciudad Real, Juan Pedro García, ha destacado la capacidad de respuesta y coordinación del dispositivo, señalando que “el éxito de INFOCAM reside en la integración de todos los recursos humanos y materiales bajo una planificación permanente que nos permite actuar con rapidez y eficacia ante cualquier emergencia forestal”.

Asimismo, García ha puesto de relieve que el operativo provincial mantiene un elevado nivel de preparación durante todo el año gracias a las labores preventivas, la formación continua y la coordinación entre los distintos servicios que intervienen en la gestión de emergencias.