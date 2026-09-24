Investigan el atropello mortal en un paso de peatones elevado de Argamasilla cuando cruzaban tres mujeres

LEER MÁS Muere una octogenaria y otra resulta herida tras un atropello mortal ocurrido en Argamasilla de Calatrava

La Policía Local de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) ha abierto atestado para investigar el atropello acaecido en la noche de este miércoles en el término municipal, en un paso de peatones situado en la calle Carretera de Puertollano, que se ha saldado con el fallecimiento de una mujer de 83 años y el traslado al hospital Santa Bárbara de otra de 82.

Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a Europa Press que los hechos se produjeron en el tramo urbano que conecta con la salida hacia Puertollano, a la altura de un concesionario de automóviles, en un paso de cebra elevado por el que en ese momento cruzaban tres mujeres que habían salido a dar un paseo.

Según las mismas fuentes, una de ellas logró esquivar el vehículo, otra fue arrollada y falleció en el lugar, mientras que la tercera resultó derribada, aunque no llegó a ser golpeada por el coche. Esta última fue trasladada al hospital de Puertollano, donde recibió el alta la pasada noche tras permanecer ingresada por la ansiedad y los nervios sufridos.

Testigos presenciales han relatado a Europa Press que en el momento de los hechos no se apreciaron marcas de frenada en la calzada. Una de las mujeres que logró evitar el atropello relató a estas mismas fuentes que, al ver el coche aproximarse, calculó que "tenían tiempo suficiente para cruzar". El cuerpo de la fallecida llegó a ser desplazado varios metros por el impacto.

La vía en la que se ha producido el siniestro fue en su día parte de la carretera N-420 que, tras un convenio con la Diputación de Ciudad Real en 2007, pasó a integrarse como calle urbana, con un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. Se trata de un tramo de entre 600 y 700 metros con buena visibilidad y amplitud.

LA POLICÍA LOCAL INVESTIGA EL CASO

El conductor implicado, un hombre joven que no reside en la localidad, fue sometido a la prueba de alcoholemia. Fuentes conocedoras del caso señalan que, a simple vista, el conductor no presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol, y que el propio conductor manifestó a los presentes que había sufrido un "fallo" en los frenos del vehículo.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que este cuerpo actuó únicamente en labores de apoyo durante los primeros momentos, dado que el suceso se produjo en casco urbano, competencia que recae en la Policía Local de Argamasilla de Calatrava. Según han indicado desde el instituto armado, fue la propia Policía Local la que se hizo cargo de la instrucción del atestado "al disponer de medios suficientes".

Fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el aviso se recibió a las 20.43 horas y al lugar de los hechos se desplazaron un médico de urgencias, una UVI móvil, la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.