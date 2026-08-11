Un incendio en un garaje comunitario obliga al desalojo de 20 viviendas en Malagón

Bomberos del parque de Ciudad Real trabajan en la extinción de un incendio desatado en un garaje comunitario de Malagón este martes, que ha obligado al desalojo de hasta 20 viviendas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego ha comenzado en torno a las 10.03 horas, tras incendiarse un vehículo aparcado en el garaje situado en la calle Granada de la localidad ciudadrealeña.

A pesar de haber sido necesario el desalojo de las viviendas, no se han registrado daños personales.

Junto a los equipos de bomberos que trabajan en la extinción del incendio, se han desplazado al lugar de los hechos agentes de la Policía Local de Malagón así como UVI móvil en preventivo.