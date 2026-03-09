El incendio en un edificio de Manzanares se salda con 4 mujeres y 4 guardias civiles afectados por humo

El incendio ocurrido este lunes en un edificio de tres plantas en la localidad ciudadrealeña de Manzanares ya ha sido extinguido y se ha saldado con cuatro mujeres y otros cuatro agentes de la Guardia Civil afectados por inhalación de humo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, las cuatro mujeres afectadas han sido trasladadas en ambulancia al hospital de la localidad, mientras que los cuatro guardias civiles se han trasladado por sus propios medios a un centro sanitario.

El fuego ha comenzado a las 17.57 horas en el bajo de un edificio de tres plantas de la avenida del Parque.

Estas mismas fuentes han indicado que, debido a la cantidad de humo que había en el rellano, los vecinos de las plantas superiores no han podido salir del edificio.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos y la ambulancia encargada del traslado de las afectadas.