Un helicóptero y una batida vecinal buscan a un hombre con alzhéimer desaparecido en Torre de Juan Abad

La Guardia Civil mantiene desplegado este miércoles un importante dispositivo para tratar de localizar a Francisco Javier Basterra Molina, un vecino de Torre de Juan Abad (Ciudad Real) de 72 años que padece alzhéimer y del que se cumplen ya alrededor de 24 horas sin noticias sobre su paradero.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, el hombre habría abandonado la localidad a bordo del vehículo de su hija, un Seat Ateca de color gris oscuro, con matrícula 3686 KLK.

El dispositivo puesto en marcha para tratar de encontrarlo se ha reforzado este miércoles con la participación de un helicóptero de la Guardia Civil, mientras los investigadores están analizando también las cámaras situadas en las carreteras para tratar de reconstruir el recorrido que pudo realizar el desaparecido con el vehículo.

La desaparición ha generado una notable preocupación en Torre de Juan Abad, cuyos vecinos también se han movilizado para colaborar en las tareas de búsqueda.

Así, se ha organizado una batida vecinal por los caminos del término municipal para intentar localizar cualquier indicio que pueda ayudar a dar con Francisco Javier Basterra o con el vehículo en el que se desplazaba.

El Ayuntamiento de Torre de Juan Abad ha publicado un bando solicitando a todas las personas que quieran participar en estas labores que acudan al Consistorio antes de las 11.00 horas de este miércoles, con el objetivo de coordinar adecuadamente a los voluntarios y organizar las diferentes zonas de búsqueda.

La colaboración ciudadana se centra también en tratar de localizar el Seat Ateca gris oscuro con matrícula 3686 KLK.

Ante cualquier información sobre el paradero del desaparecido o del vehículo, se pide ponerla de inmediato en conocimiento de la Guardia Civil, la Policía Local o el servicio de emergencias 112.