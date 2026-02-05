El fuerte viento deja 57 incidencias en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa de que, hasta el momento, se han registrado 57 incidencias en la ciudad relacionadas principalmente con la caída de ramas y árboles, como consecuencia del episodio de fuertes vientos registrado a lo largo del día de hoy. La mayor parte de las actuaciones se han concentrado en parques y zonas ajardinadas del municipio.

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, ha señalado que “las zonas más afectadas han sido los parques de Isabel I de Castilla, Gasset y El Pilar”.

Desde la concejalía de Servicios a la Ciudad se informa de que no se han producido daños personales, si bien sí se han registrado daños materiales en algunos inmuebles y vehículos, que están siendo evaluados por los servicios municipales competentes.

Según datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las rachas de viento han alcanzado los 85 kilómetros por hora, circunstancia que ha motivado la activación por parte del Ayuntamiento de un dispositivo especial de coordinación y seguimiento, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y dar una respuesta rápida y eficaz a las incidencias derivadas de este episodio meteorológico adverso.

Gregorio Oraá ha querido agradecer el trabajo y la implicación de los servicios de emergencia, así como de la Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, bomberos y operarios municipales, que continúan trabajando de manera coordinada y permanecen en alerta mientras se mantenga activa la alerta meteorológica.

Asimismo, el Ayuntamiento de Ciudad Real recomienda a la población extremar las precauciones, evitar el tránsito por zonas arboladas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.