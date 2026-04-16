El Festival de Teatro Clásico de Almagro reunirá 50 espectáculos del 2 al 26 de julio

La 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro reunirá este año 50 espectáculos que se podrán ver en diferentes espacios de la localidad encajera y el Premio Corral de Comedias lo recibirá el actor Pepe Viyuela.

En el festival, que se va a celebrar del 2 al 26 de julio, actuarán medio centenar de compañías y habrá 16 estrenos absolutos y 3 en España. Algunas de las figuras destacadas serán Ana Wagener, Secun de la Rosa, Marta Poveda, David Lorente, Lola Baldrich, Joaquín Notario, Juan Mayorga o Rosa León.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, que cumple su 40 aniversario, pondrá en escena obras como “El caballero de Olmedo”, “El escondido y la tapada”, “La vengadora de las mujeres”, “Laurencia” y “Bruja!”.

No faltarán clásicos del Siglo de Oro como “La dama boba”, “El lindo Don Diego” o “Entre bobos anda el juego” y también habrá obras de Cervantes, Calderón, Lope o Quevedo.

El hilo conductor de esta edición se encuentra en el propio redescubrimiento del Corral de Comedias de Almagro en 1952, invitando a jugar con el laberinto del barroco, como ha dicho Irene Pardo, directora del Festival.

Este año, el premio Corral de Comedias lo recibirá el actor y cómico Pepe Viyuela, mientras que el Homenaje del Festival recaerá en la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz.

Numerosas actividades

Continúa los certámenes Barroco Infantil y Almagro Off y el cine también será protagonista en el Festival de Teatro de Almagro con “El cautivo” de Amenábar, “El perro del hortelano”, “Hamnet” y el documental “Las estrellas del Corral”.

Además, no faltarán los juegos infantiles y espectáculos de calle, también las exposiciones, talleres formativos, las Jornadas de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha, mientras que la oferta lúdica se completa con la iniciativa Almagro 360º con actividades en torno a la gastronomía, historia, arquitectura, tradición y artesanía.

Las entradas a partir del viernes

A partir de mañana viernes ya se pondrán a la venta las entradas del Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Por internet en la página web "www.festivaldealmagro.com" o en taquilla en el Teatro Municipal.

Además, habrá un 40% de descuento en la venta de 1.000 localidades solo en las primeras 24 horas, desde las 11:00 del 17 de abril hasta las 11:00 del 18 de abril (hora peninsular) o hasta que se agoten las 1.000 primeras localidades.