FECIR pide reducir "de manera considerable", al menos en un 50%, el precio del suelo del Polígono SEPES de Ciudad Real

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha pedido que se rebaje “de manera considerable” el precio del suelo del nuevo Polígono Industrial SEPES “Oretania” de Ciudad Real que se va a inaugurar el próximo viernes, con la presencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha dicho que los 87 euros el metro cuadrado es un precio “desorbitado, cuando hay otros polígonos industriales en Valdepeñas y Manzanares con precios más baratos y al lado de autovía”.

Considera que el precio del polígono SEPES de Ciudad Real está fuera del mercado y así va a ser difícil que vengan empresas a la capital de la provincia, “alentando la especulación con terrenos industriales”.

Calcula que el precio del polígono “Oretania” debería reducirse al menos en un 50%.

Conflicto de Oriente Medio

Por otra parte, el presidente de FECIR opina que las ayudas que va a fijar el Gobierno el próximo viernes en Consejo de Ministros para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio ya están llegando tarde.

Cree que estas ayudas deben ser urgentes y advierte que todo lo que está sucediendo con este conflicto bélico va a provocar un incremento de la inflación que repercutirá en todos los bolsillos.

Además, Carlos Marín subraya que se están encareciendo los envíos de productos a otros países y afirma que al depender España del petróleo esto va a crear un efecto dominó en las empresas que va a perjudicar a todos.