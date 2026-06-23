Diputación de Ciudad Real destinará 15 millones a un plan extraordinario de obras con prioridad para pueblos pequeños

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado el Plan Extraordinario de Obras Municipales para 2026, dotado con 15 millones de euros y orientado a financiar inversiones en los ayuntamientos de la provincia para mejorar los servicios que prestan a sus vecinos.

Así lo ha avanzado este martes la portavoz del equipo de Gobierno en la institución provincial, Rocío Zarco, quien ha explicado que esta convocatoria se sumará al Plan Ordinario de Obras, que cuenta con 20 millones de euros. En conjunto, ambos programas movilizarán 35 millones de euros para inversiones municipales durante el próximo ejercicio.

Zarco ha señalado que el plan extraordinario se articulará en régimen de concurrencia competitiva y tendrá en cuenta el "factor de ruralidad", con el objetivo de beneficiar especialmente a los municipios más pequeños de la provincia.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Villar del Pozo, con 48 habitantes, al que le corresponden más de 41.000 euros, lo que supone 872 euros por habitante. Frente a ello, Ciudad Real capital, con más de 76.000 habitantes, recibiría 789.000 euros, equivalentes a 10,38 euros por habitante.

La portavoz ha defendido que estos datos demuestran el "compromiso del equipo de Gobierno con la ruralidad" y con la necesidad de que los municipios dispongan de recursos suficientes para ejecutar sus proyectos, independientemente de su tamaño.

Según ha indicado, la finalidad de esta convocatoria es que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades con independencia del lugar en el que vivan, ya sea en municipios de menor población o en las localidades de mayor tamaño de la provincia.

Zarco ha subrayado que el Plan Extraordinario de Obras Municipales supone una apuesta por el "equilibrio territorial", la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del mundo rural, elementos que ha considerado vitales para luchar contra la despoblación.

Además, la Diputación ha aprobado la convocatoria de subvenciones para municipios destinada a Universidades Populares, con el fin de financiar programas, proyectos y actividades. Esta línea cuenta con más de 600.000 euros y establece una ayuda máxima de 13.000 euros por municipio, en función de los criterios de valoración recogidos en la convocatoria.

DÍA DE LA PROVINCIA

Durante su intervención, Rocío Zarco también se ha referido a la programación del Día de la Provincia, que este año se celebra en Miguelturra y que arrancó este lunes con una charla sobre la historia de Ciudad Real y que continuará con distintas catas a lo largo de la semana.

El grueso de la programación tendrá lugar el fin de semana. El viernes con el acto institucional y el concierto de La La Love You, mientras que el sábado se celebrará el festejo taurino incluido en la programación.

Zarco ha trasladado el orgullo del equipo de Gobierno por esta celebración y por el sentimiento de pertenencia a la provincia.