La Diputación de Ciudad Real aprueba la Cuenta General de 2025 con un remanente de tesorería de 123 millones de euros

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real, reunido en sesión extraordinaria bajo la presidencia de Miguel Ángel Valverde Menchero, ha aprobado, con la abstención del grupo socialista, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, que arroja un remanente de tesorería de 123 millones.

Las cuentas reflejan, además, un patrimonio neto de 619,49 millones de euros al cierre del ejercicio y una reducción de las deudas a largo plazo recogidas en el balance hasta situarlas en 1,09 millones.

La Cuenta General, principal asunto abordado en la sesión, es un documento técnico que recoge la situación económica, financiera, patrimonial y presupuestaria de la institución y de las entidades y consorcios. Durante 2025 se reconocieron 220,93 millones de euros en ingresos y 204,28 millones en obligaciones, dentro de un presupuesto que, después de las modificaciones incorporadas a lo largo del año, alcanzó los 270,46 millones.

Del gasto reconocido durante el ejercicio, al término de 2025 se habían abonado 195,55 millones de euros, en torno al 95,7 por ciento de las obligaciones reconocidas. La liquidación pone de manifiesto, asimismo, el peso de los recursos destinados a otras administraciones públicas, fundamentalmente vinculados a la cooperación económica con los municipios, con 74,1 millones de euros en obligaciones reconocidas y 69,25 millones ya pagados a 31 de diciembre.

La situación patrimonial que recogen las cuentas consolidadas sitúa el balance de la Diputación en 649,86 millones de euros, frente a los 620,08 millones del ejercicio anterior. El patrimonio neto aumenta de 579,86 a 619,49 millones, mientras que las deudas a largo plazo pasan de 6,50 millones al cierre de 2024 a 1,09 millones un año después. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes alcanzan, por su parte, los 163,86 millones de euros, 6,21 millones más que al comienzo del ejercicio.

En términos económico-patrimoniales, los ingresos de gestión ordinaria ascendieron a 219,4 millones de euros y los gastos a 191,54 millones, con un ahorro de gestión ordinaria de 27,86 millones. Una vez incorporadas las operaciones financieras y el resto de partidas, el resultado consolidado del ejercicio se situó en 39,31 millones de euros.

Debate

Durante el debate, el portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha sostenido que la buena situación financiera de la Diputación debería traducirse en un mayor apoyo económico a los ayuntamientos. Ha defendido un mayor uso de los remanentes disponibles y ha cuestionado que los municipios tengan que afrontar incrementos en el coste de servicios como la gestión de residuos y la extinción de incendios mientras la institución provincial dispone, según ha señalado, de un importante “músculo financiero”.

Bolaños ha afirmado que el problema no reside en la cantidad de recursos de los que dispone la Diputación, sino en el destino que se les da, y ha planteado que podrían utilizarse para reducir el impacto económico de determinados servicios sobre los municipios, incrementar las ayudas para gasto corriente, reforzar el mantenimiento de caminos o establecer fondos extraordinarios para ayuntamientos con dificultades de tesorería. Asimismo, ha asegurado que existen consistorios con cantidades pendientes de recibir de la institución provincial y ha considerado que esta situación afecta especialmente a los municipios con menor capacidad económica.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha respondido que la Cuenta General es, ante todo, “un documento técnico” que refleja la situación económica y financiera de la institución durante 2025 y ha rechazado que los ayuntamientos estén financiando a la Diputación. Frente a esa afirmación, ha destacado que la institución prevé transferir este año más de 100 millones de euros a los municipios de la provincia, frente a una media anual que ha situado entre 45 y 50 millones en ejercicios anteriores.

Valverde ha señalado que el 70 por ciento de los municipios de la provincia tiene menos de 2.000 habitantes y ha defendido el papel que desempeña la Diputación en su sostenimiento económico y en la prestación de servicios. En relación con las cantidades pendientes de pago a las que ha aludido Bolaños, ha explicado que existen fondos cuya transferencia está condicionada a la justificación previa de subvenciones anteriores, tal y como establecen la ordenanza provincial y las bases de ejecución del presupuesto.

Miguel Ángel Valverde durante el pleno | OC

Ha respondido, asimismo, a las críticas del portavoz socialista sobre el incremento del coste de la gestión de residuos. Ha rechazado que pueda atribuirse a la Diputación la subida de las tasas municipales de basura y ha relacionado el aumento de los costes con la aplicación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y con la obligación legal de que las entidades locales establezcan tasas que cubran el coste del servicio. Como ejemplo, ha citado también a los municipios integrados en Comsermancha, ajenos al Consorcio RSU dependiente de la Diputación, donde se han producido incrementos igualmente.

Valverde ha añadido que la Diputación ha destinado cerca de seis millones de euros adicionales a amortizar deuda del Consorcio RSU y que mantiene una aportación anual al mismo. También ha indicado que una mejora de las infraestructuras destinadas al tratamiento y recuperación de residuos permitiría reducir las cantidades depositadas en vertedero y, con ello, el impacto económico asociado.

Frente a la afirmación de Bolaños de que algunos ayuntamientos atraviesan dificultades de tesorería por retrasos en los pagos, Valverde ha defendido que la Diputación financia íntegramente numerosas inversiones y gastos municipales y ha reiterado que las cantidades pendientes están vinculadas, en los casos correspondientes, a obligaciones de justificación. Ha citado expresamente el caso de Valdepeñas, mencionado previamente por el portavoz socialista, y ha señalado que su periodo medio de pago ha pasado, según los datos expuestos durante el Pleno, de 28,95 días en el primer trimestre del año a 23,8 días en el último trimestre referido.

Ha atribuido Valverde parte de la fortaleza financiera de la Diputación al incremento de la recaudación del Estado y, por tanto, a la evolución de los ingresos procedentes de la participación en los tributos estatales. No obstante, ha asegurado que el crecimiento de las transferencias de la institución provincial a los ayuntamientos ha sido proporcionalmente superior y ha cifrado en más de 100 millones de euros las ayudas previstas este año.

Valverde ha concluido que la Cuenta General acredita una Diputación “totalmente saneada” y ha explicado que el incumplimiento de la regla de gasto no responde a una insuficiencia de ingresos. Ha defendido que la institución ha llevado su capacidad de gasto hasta los márgenes permitidos para incrementar la cooperación municipal y ha recordado la puesta en marcha de nuevos planes extraordinarios de gasto corriente e inversión para los ayuntamientos.

676.000 euros para inversiones y gasto corriente en los municipios

Junto a la aprobación de la Cuenta General, el Pleno ha dado luz verde a nuevas subvenciones nominativas dirigidas a los ayuntamientos para financiar tanto inversiones concretas como necesidades de gasto corriente. En conjunto, los acuerdos adoptados en este ámbito movilizan 676.000 euros, de los que 532.000 corresponden a inversiones municipales y 144.000 a gasto corriente.

La actuación de mayor cuantía se localiza en Puebla de Don Rodrigo, cuyo Ayuntamiento recibirá 230.000 euros para la adquisición de un solar y la ejecución de actuaciones destinadas a la creación de un complejo municipal de piscina, ocio y esparcimiento.

A esta aportación se suman otros 302.000 euros distribuidos entre 16 municipios para atender proyectos planteados por sus respectivos ayuntamientos. Alcázar de San Juan recibirá 40.000 euros para rehabilitar el área infantil del Parque Alces; Anchuras, 10.000 para mobiliario urbano y equipamiento deportivo; y Arenas de San Juan, 12.000 para la instalación de una línea individual subterránea y equipos de medida en la calle Templarios.

También se han aprobado 15.000 euros para Castellar de Santiago, destinados al arreglo del tejado del tanatorio; 17.000 para Chillón, que permitirán renovar la zona de juegos del Parque Sur y del Polideportivo Municipal; y 15.000 para Corral de Calatrava, destinados a cerramiento e instalación de iluminación.

Las ayudas alcanzan igualmente a El Hoyo, que contará con 10.000 euros para mobiliario del bar municipal; El Torno, con 10.000 para asfaltado de viales; y Granátula de Calatrava, con 11.000 para urbanizar los accesos al cementerio municipal. Por su parte, Manzanares recibirá 35.000 euros para renovar el alumbrado ornamental de Navidad.

El acuerdo se completa con 25.000 euros para Piedrabuena, destinados a la renovación del solado del Parque Municipal; 20.000 para el Parque Almudena Grandes de Poblete; 40.000 para mejorar la accesibilidad y ornamentación de la Plazoleta del Convento de Valdepeñas; 15.000 para acondicionar el Parque Santa Ana de Villahermosa; 12.000 para mobiliario de los camerinos del recinto ferial de Villamanrique; y 15.000 euros para instalar refugios de sombra en el parque infantil de la Plaza de los Chorros de Viso del Marqués.

Apoyo al funcionamiento de los pequeños municipios

El respaldo a los ayuntamientos se extiende al gasto corriente mediante 144.000 euros para once municipios, una línea dirigida a contribuir a los costes derivados de su funcionamiento ordinario.

Dentro de este bloque, Cabezarrubias del Puerto recibirá 30.000 euros; Cañada de Calatrava, 20.000; Caracuel de Calatrava y Los Pozuelos de Calatrava, 15.000 euros cada uno; y Cabezarados y Solana del Pino, 12.000 euros respectivamente.

Mestanza, El Torno y Alamillo contarán con 10.000 euros cada uno, mientras que Villar del Pozo y El Hoyo recibirán 5.000 euros respectivamente. De esta forma, la institución provincial complementa las inversiones concretas aprobadas en la misma sesión con recursos destinados a facilitar a los consistorios la atención de sus necesidades ordinarias.

Nuevas ayudas para seis actividades deportivas

El Pleno extraordinario ha aprobado también 14.310 euros en subvenciones nominativas para seis iniciativas deportivas, que comprenden competiciones de ámbito provincial e internacional y actividades en las que confluyen deporte y sensibilización social.

La mayor aportación, de 5.000 euros, se destina a la Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha para el X Open Internacional de Taekwondo Don Quijote. La Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibirá 3.000 euros para el IX Campeonato de Fútbol 7, mientras que la ADV Miguelturra contará con 2.000 euros para organizar el XX Trofeo Vóley Playa Miguelturra 2026.

Asimismo, la Asociación Solidaridad 2012 de Malagón dispondrá de 1.950 euros para la XXI Carrera Escolar Solidaria “Leticia Nieto” y la Asociación de Mujeres San Isidro de Poblete recibirá 1.860 euros para “Cardio en la Plaza”. Finalmente, se han consignado 500 euros para el CD Ciudad de Puertollano con destino a la II Marcha contra el Cáncer de Calzada de Calatrava.

Del Registro General a la Oficina de Asistencia en Materia de Registros

La sesión ha incluido, finalmente, un acuerdo relacionado con la modernización del funcionamiento administrativo de la institución. El Pleno ha aprobado inicialmente la derogación de la Ordenanza reguladora del Registro General de la Diputación, vigente desde 2009, como paso previo para avanzar en la transformación del actual Registro General en una Oficina de Asistencia en Materia de Registros (OAMR).

La derogación comprende también la regulación de la sección de registro de proposiciones de licitadores y del Registro Auxiliar Electrónico incluida en la normativa de 2009. La adaptación responde a la necesidad de adecuar este servicio al actual marco de funcionamiento de la Administración y al nuevo modelo de asistencia en materia de registros.

El expediente permanecerá ahora en exposición pública durante treinta días para la presentación de posibles reclamaciones y sugerencias. Una vez completado este trámite, corresponderá al Pleno adoptar expresamente el acuerdo definitivo, de manera que la sustitución de la regulación actual pueda coordinarse con la implantación del nuevo modelo.