Diputación de Ciudad Real y AJE impulsan el emprendimiento en la provincia con el programa "Reactiva Empresa"

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real y diputada responsable de la gestión del Área de Promoción Económica, Rocío Zarco, ha presentado esta mañana la iniciativa Reactiva Empresa, un nuevo programa de apoyo a los jóvenes empresarios que se suma al ya consolidado Ciudad Real Provincia Emprendedora, en colaboración con AJE de Ciudad Real.

En total, la institución provincial destinará 100.000 euros en 2026 a estas iniciativas con el objetivo de dinamizar la economía, apoyar a los empresarios, fortalecer el emprendimiento y crear empleo y oportunidades en el medio rural.

Zarco, que ha comparecido junto al presidente de AJE Ciudad Real, David Ballesteros, y el responsable de la consultoría encargada del nuevo programa, Antonio Sánchez-Migallón, ha subrayado que esta apuesta responde al objetivo de desarrollo económico y territorial marcado por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Ha destacado que la Diputación tiene claro su papel como institución generadora de oportunidades, respaldando con financiación y políticas eficaces aquellos proyectos que crean empleo, dinamizan los municipios y fortalecen el tejido productivo. En este sentido, ha defendido la colaboración público-privada como una fórmula eficaz para multiplicar resultados, especialmente en un contexto en el que emprender exige “valentía, esfuerzo y apoyo institucional”.

Zarco ha señalado que apoyar a los jóvenes empresarios no es una acción puntual, sino una decisión estratégica en una provincia con muchos municipios pequeños donde el emprendimiento resulta clave para fijar población, generar actividad económica y garantizar igualdad de oportunidades “vivas donde vivas”.

Desde el área de Promoción Económica -ha explicado Zarco- se trabaja con una hoja de ruta clara basada en la formación especializada, la adaptación a las nuevas demandas del mercado, el impulso a la digitalización y la innovación empresarial, así como el relevo generacional y el liderazgo joven. “No queremos que el talento se marche de nuestra provincia, queremos que encuentre aquí el respaldo necesario para crecer”, ha dicho.

En esa línea, ha anunciado la puesta en marcha de Reactiva Empresa, un nuevo programa que nace “de la experiencia, la planificación y la coherencia política” y que tiene como finalidad fortalecer a las empresas de la provincia, acompañarlas en sus procesos de crecimiento y modernización y consolidar el empleo en el territorio. Ha insistido en que la promoción económica requiere continuidad, estabilidad y compromiso presupuestario, vinculándolo a la lucha contra la despoblación a través de la digitalización, la conectividad y el asesoramiento empresarial.

Zarco ha agradecido la colaboración de AJE y ha recordado que, junto a Ciudad Real Provincia Emprendedora y el nuevo Reactiva Empresa, la inversión total alcanzará los 100.000 euros en 2026 para apoyar a los emprendedores de la provincia.

Por su parte, el presidente de AJE Ciudad Real, David Ballesteros, ha puesto en valor los resultados del programa Ciudad Real Provincia Emprendedora. Según ha detallado, se ha motivado a 5.688 jóvenes para que contemplen el emprendimiento como una opción real, se ha asesorado a emprendedores para convertir sus ideas en proyectos viables y se han conectado 1.129 empresas y profesionales, generando oportunidades reales de negocio a través de iniciativas como Conecta Empresarios.

Asimismo, ha resaltado que del vivero de empresas han surgido iniciativas que han generado más de 325 empleos. Y ha subrayado que detrás de cada cifra hay personas que han decidido quedarse, arriesgar y construir su futuro en los pueblos y ciudades de la provincia.

Ballesteros ha explicado que el nuevo programa supone una nueva etapa, más allá del acompañamiento inicial, con un enfoque centrado en el diagnóstico, el seguimiento y la consultoría estratégica para empresas que necesiten redefinir su modelo de negocio o recuperar impulso. “Emprender no es solo empezar, también es resistir, adaptarse y crecer”, ha remarcado.

Finalmente, el responsable de la consultoría, Antonio Sánchez Migallón, ha detallado el enfoque técnico de Reactiva Empresa, que permitirá trabajar con 15 empresas que necesiten corregir o mejorar su rumbo estratégico. Ha señalado que se realizará una diagnosis inicial integral -”un análisis 360”- para identificar áreas de mejora y definir conjuntamente las líneas de actuación.

El programa incluye consultorías presenciales y virtuales, apoyo en la toma de decisiones, planificación de inversiones, mejora de la comunicación interna, definición de objetivos e interpretación de indicadores empresariales, con el fin de reforzar la capacidad de crecimiento de autónomos y pequeñas empresas, especialmente aquellas que tienen entre uno y cinco o seis trabajadores y con vocación de consolidación y expansión.

Sánchez Migallón ha incidido en la importancia de acompañar a empresas que ya han iniciado su actividad y que ahora necesitan consolidarse y crecer, contribuyendo así al mantenimiento del empleo y al desarrollo económico de los municipios. “Queremos que las empresas sigan creciendo y generando empleo, porque ese es el desarrollo que necesitan nuestros pueblos para mantener población y futuro”, ha afirmado.