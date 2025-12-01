La Diputación de Ciudad Real se abre por primera vez a la tradición belenista con un belén monumental

La Diputación de Ciudad Real se ha sumado a la tradición belenista de la provincia por primera vez en su historia. Esta tarde ha sido bendecido por el Obispo de la Diócesis de Ciudad Real, Abilio Martínez, antes de su inauguración un belén monumental en el patio del Palacio Provincial que permanecerá abierto al público desde mañana 2 de diciembre al próximo 7 de enero.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha mostrado su satisfacción porque entiende que el belén monumental, que forma parte del recorrido belenista de la capital, “abre aún más esta casa a todos los habitantes de la provincia”. Así lo ha expresado durante el acto institucional previo a la inauguración, en el que además del Obispo de la Diócesis y el propio Valverde, ha intervenido el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares y el presidente de la Asociación de Belenistas, Antonio Vich.

Valverde ha insistido en la importancia de abrir el Palacio Provincial a la ciudadanía diciendo que “este edificio es la casa de todos, uno de los inmuebles civiles más singulares y hermosos de nuestra provincia, y queremos que cada vez sea más conocido y más vivido por nuestros vecinos”. En este sentido, ha recordado que el pasado año la gran exposición dedicada al X aniversario del reinado de Su Majestad el Rey Felipe VI permitió que miles de personas descubrieran el palacio, y que ahora el Belén monumental contribuirá a mantener esa vocación de puertas abiertas que caracteriza al presente mandato.

Se ha referido también al profundo significado cultural, histórico y espiritual que los belenes atesoran en una provincia mayoritariamente cristiana y muy apegada a esta tradición. “La Navidad es un tiempo de esperanza, de ternura, de encuentro entre familias y comunidades. Los Belenes forman parte de nuestra identidad y de nuestra manera de expresar lo que sentimos en estas fechas. Por eso queríamos que la Diputación también contara con un Belén a la altura de su tradición”, ha dicho.

Belén de la Diputación de Ciudad Real | OC

Ha explicado, asimismo, que en 2023 se instaló un pequeño nacimiento en la planta alta del Palacio, pero que el deseo del Equipo de Gobierno era dar un paso más hasta lograr un belén monumental como el que desde hoy se exhibe en el patrio derecho según se entra al Palacio de la Diputación. Ha agradecido el extraordinario trabajo artístico de la Asociación de Belenistas y ha resaltado, igualmente, “la ambientación histórica, la riqueza de las escenas y la posibilidad de contemplarlo desde cinco perspectivas distintas, incluida la cenital desde las galerías de la planta de arriba”.

Valverde ha reiterado que este nuevo Belén se suma al recorrido belenista de Ciudad Real, consolidando a la capital como “Ciudad de Belenes”. Y ha expresado su deseo de que esta iniciativa pueda repetirse en años sucesivos. “Estamos muy satisfechos y orgullosos del resultado. Confío en que este Belén monumental sea solo el primero de muchos”, ha señalado.

El Obispo de la Diócesis de Ciudad Real, Abilio Martínez, ha recordado el profundo significado de los belenes como expresión de fe, tradición y fraternidad. Ha explicado que el Belén “hace presente el gran acontecimiento del nacimiento de Dios y ha deseado que esta Navidad sea un tiempo de esperanza y hermandad para todos los vecinos de la provincia”.

Ha aludido a la carta apostólica “Admirabile signum”, escrita en 2019 por el Papa Francisco, para recordar la belleza de la tradición belenista y su capacidad para transmitir “la ternura y el amor de Dios” en cada escena.

Un Belén monumental a cinco caras

El presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, Antonio Vich, ha expresado su agradecimiento a la Diputación Provincial por hacer realidad un anhelo que llevaba años gestándose: “Este Belén monumental es fruto de la ilusión, del trabajo codo con codo y de la determinación de muchas personas. Para nuestra asociación ha sido un enorme honor afrontar un proyecto tan complejo, que por primera vez coincide con el montaje de dos grandes belenes simultáneos”.

Asimismo, Vich ha ensalzado el apoyo de los equipos técnicos de la institución provincial —carpintería, pintura, iluminación y servicios generales— y el esfuerzo del equipo artístico dirigido por José Carlos y Amparo. También ha recordado el presidente de los belenistas la importancia espiritual del belenismo “aunque el Belén tiene un enorme valor artístico, cultural y turístico, para nosotros su finalidad principal es promover la fe. Es una forma catequética y plástica, con más de ocho siglos de tradición, que ayuda a transmitir el mensaje del nacimiento de Jesús especialmente a los más pequeños”.

Belén de la Diputación de Ciudad Real | OC

Finalmente, ha puesto en valor la relevancia de este Belén Monumental, que es una pieza central dentro de la Ruta Institucional de Belenes, un proyecto que está recibiendo una destacada respuesta mediática y ciudadana. Su consolidación será clave en el proceso para que el belenismo sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Vich ha resaltado también el trabajo de otras asociaciones de la provincia, como la de Alcázar de San Juan y la de Villarrubia de los Ojos, que mantienen viva esta tradición.

Por otra parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado el papel esencial que esta tradición tiene para la ciudad: “Ciudad Real siempre ha defendido el Belén como parte de su patrimonio espiritual y cultural. Gracias al talento y la pasión de la Asociación de Belenistas hemos dado un salto de calidad absolutamente extraordinario, convirtiendo nuestra ciudad en una verdadera Ciudad de Belenes”.

Cañizares ha subrayado la importancia de que instituciones como la Diputación se sumen a este proyecto colectivo, que cada año atrae a miles de visitantes y refuerza la Navidad de Ciudad Real como una celebración entrañable y singular. Finalmente, el alcalde ha agradecido el esfuerzo de los belenistas, que durante meses han trabajado en varios montajes simultáneos, entre ellos el situado en el Antiguo Casino, el de la Diputación y el Belén Napolitano en la parte baja del Ayuntamiento de Ciudad Real, destacando su dedicación, talento técnico y compromiso con la ciudad.

La obra inaugurada en el Palacio Provincial es un Belén panorámico a cinco caras, que incorpora técnicas avanzadas de iluminación, paisajismo y escenografía, y que la Asociación de Belenistas ha calificado como uno de sus montajes más ambiciosos. El acto ha estado amenizado con la interpretación musical del reconocido “Dúo Belcorde”.