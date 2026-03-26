Detienen a una persona por hurto de herramientas en La Solana

La Guardia Civil ha identificado, esclarecido y detenido al presunto autor de un delito de hurto de herramientas cometido en la localidad manchega de La Solana, este las vendió a través de una plataforma logrando la Guardia Civil su posterior recuperación y siendo devueltos a su legítimo propietario.

En el pasado mes de febrero, se tuvo conocimiento de estos hechos mediante la interposición de una denuncia de un supuesto delito de hurto de herramientas (grupo electrógeno y motosierra) valoradas en 1050 euros, en la localidad de La Solana, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

Los agentes actuantes iniciaron gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, logrando identificar la plataforma online de compra-venta en la que eran vendidos los efectos.

Se procedió a contactar con los compradores de las herramientas hurtadas, que residían en las localidades de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Lillo (Toledo), quienes comunicaron que habían comprado de buena fe los citados objetos. Mostrándose colaboradores en la entrega de los efectos y en la identificación del supuesto autor.

Con los indicios y las respectivas pruebas obtenidas en el transcurso de la instrucción de las diligencias, se procedió a la detención de un varón como presunto autor de un delito de hurto de herramientas.

A continuación, se contactó con el denunciante y legítimo propietario de los efectos sustraídos, quién los reconoció clara e inequívocamente como los mismos que le fueron sustraídos, agradeciendo a la Guardia Civil su labor y rápida actuación para el esclarecimiento de estos hechos.

Las diligencias policiales y el detenido han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.