Detienen en Cinco Casas a cuatro personas como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda de titularidad municipal

La Policía Nacional ha detenido en la pedanía de Cinco Casas (Ciudad Real) a cuatro personas como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza en una vivienda de titularidad municipal.

Los hechos se produjeron cuando los policías, que se encontraban realizando labores de prevención de Seguridad Ciudadana, fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 de Ciudad Real para dirigirse a la pedanía de Cinco Casas, concretamente a un inmueble anexo a las dependencias del Ayuntamiento, donde, al parecer, se habría producido un acceso al interior del mismo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Desarrollo del servicio

A la llegada de las dotaciones policiales, con la finalidad de comprobar el estado del inmueble, los agentes localizaron e identificaron a varias personas que se encontraban en la puerta del domicilio.

Comprobaron que la puerta de acceso presentaba signos evidentes de forzamiento, apreciándose daños en la cerradura y en el mecanismo de cierre, compatibles con un acceso no autorizado al interior.

Posteriormente, tras entrevistarse con el responsable del inmueble, este manifestó que se trataba de una vivienda de titularidad municipal pendiente de adjudicación y usada temporalmente para guardar enseres del Ayuntamiento.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas que se encontraban en el lugar, no sin antes informarles de los derechos que les asisten conforme a la legislación vigente.

Tras ello, fueron trasladadas a dependencias de la Policía Nacional de Alcazar de San Juan para continuar con las diligencias correspondientes.

Los detenidos, dos de ellos con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición judicial.