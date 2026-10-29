Desmantelan un punto de venta de drogas en Ciudad Real y detienen a dos personas

La Policía Nacional detuvo en Ciudad Real a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las investigaciones se enmarcaron dentro del “Plan Nacional de actuación contra la criminalidad organizada asociada al tráfico de marihuana” del Ministerio del Interior.

Los detenidos gestionaban un punto de venta de estupefacientes especializado en la dispensa de dosis de hachís y cocaína, al que acudían como clientes menores de edad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las informaciones recabadas por los agentes permitieron iniciar una investigación en torno al inmueble donde, los delincuentes, establecieron un punto para el embalaje y distribución de la droga, utilizando zonas comunes del edificio para ocultar mayores cantidades de estupefacientes en previsión de una actuación policial.

En la operación llevada a cabo, los agentes realizaron un registro domiciliario en el que decomisaron un total de 296 g. de cocaína, 11 g. de hachís, 5030 euros en efectivo, así como diversos útiles para el pesaje, corte y distribución de la sustancia estupefaciente.