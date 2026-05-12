En el sorteo del 11 de mayo

El Cupón Diario de la ONCE reparte en Puertollano 815.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Puertollano 815.000 euros, en 10 cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno.

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Cupón diario de la ONCE
Cupón diario de la ONCE | OC

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Puertollano 815.000 euros, en 10 cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno.

Julián Félix Pizarro Francisco es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Puertollano con estos 815.000 euros que ha repartido desde su punto de venta situado en Ecofamily (mañanas) y Carrefour (tardes).

El cupón del 11 de mayo, dedicado a las Almazuelas de La Rioja, dentro de la serie ‘Arte a mano’, ha dejado premios importantes en Cantabria 350.000 euros; Andalucía, con otros 350.000 euros; la misma cantidad que se ha repartido en Extremadura; y 105.000 euros en la Comunidad de Madrid.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

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