C-LM solicita oficialmente el estado de alarma en España y la CCAA

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, que ha detallado que el máximo responsable autonómico, Emiliano García-Page, ha enviado una carta al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, este mismo sábado en la que le solicita ese estado de alarma "para la mayor seguridad jurídica" y "con la finalidad de actuar con la mayor celeridad y eficacia, y preservar la salud de toda la ciudadanía, limitando la transmisión comunitaria del coronavirus".

"El virus no conoce fronteras, ya lo sabemos. Somos 17 comunidades autónomas pero no puede ni debe haber 17 estrategias distintas, tiene que existir una misma estrategia a nivel nacional con la flexibilidad suficiente para ser eficaz en cada territorio con una gobernanza compartida porque aquí no sobra nadie pero que garantice firmeza, rapidez y diligencia a la hora de tomar medias en todas las comunidades autónomas porque lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a las comunidades autónomas limítrofes y, por ende y por extensión, a toda España", ha precisado Fernández.