Ciudad Real valora La Pandorga 2026 como una de las ediciones “más multitudinarias, participativas y exitosas de los últimos años”

Las cifras que ha dejado La Pandorga este año no dejan lugar a dudas sobre su éxito de participación: más de 10.000 personas en el concurso de limoná, más de 3.000 en la zurra joven y más de 16.000 en las celebraciones del día 31 de julio.

Datos que llevan a considerar la edición 2026 como una de “las más multitudinarias, participativas y exitosas de los últimos años”. Así lo ha afirmado la concejal de Festejos, Mar Sánchez, para quien la valoración de lo vivido es “muy positiva” puesto que la fiesta se ha desarrollado además sin incidentes de relevancia y con “absoluta normalidad gracias al excelente comportamiento de vecinos y visitantes” y al trabajo coordinado de los servicios de emergencia, de los cuerpos de seguridad y de las distintas áreas municipales implicadas.

“Se han superado las expectativas”, ha señalado la edil, con una “respuesta extraordinaria de la ciudadanía” a la ampliación de las actividades programadas este año. Sánchez ha querido agradecer a las Peñas, las Hermandades, asociaciones y colectivos locales su implicación que ha sido “parte fundamental de La Pandorga y contribuyen a que la fiesta siga creciendo cada año”.

La multitudinaria participación confirma que “sigue consolidándose como una de las grandes citas festivas de Castilla-La Mancha” que los ciudadrealeños han demostrado que “saben disfrutar con responsabilidad y respeto”.

Motor económico, turístico y cultural

Otro de los aspectos importantes de La Pandorga es el impacto económico que tiene en la ciudad, con una ocupación hotelera cercana al 100% y con intensa actividad en la hostelería y el comercio local gracias también a los miles de visitantes que han vivido la fiesta. Por ello, en su balance, la responsable de Festejos ha asegurado que “La Pandorga no es sólo una seña de identidad sino también constituye un importante motor económico, turístico y cultural para la ciudad”.

Los resultados refuerzan el trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento de Ciudad Real para lograr la distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional “y nos anima a seguir trabajando para que cada edición sea mejor”.

La Pandorga ha vuelto a demostrar, subraya, que reúne todos los ingredientes necesarios: “traición, participación, singularidad, proyección y una implicación ejemplar de toda la ciudad”.

En su balance ha tenido también palabras de agradecimiento para el trabajo desplegado por el área municipal de limpieza. Entre el 30 y el 31 de julio el dispositivo especial organizado permitió retirar de la vía pública alrededor de 25 toneladas de residuos, contabilizando más de 565 horas de trabajo para garantizar que la ciudad pudiera recuperar rápidamente la normalidad tras las celebraciones.