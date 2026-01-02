Ciudad Real tendrá una Cabalgata de Reyes con sorpresas, novedades y un guiño a la Pandorga

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha presentado en rueda de prensa las novedades y sorpresas de la ‘Cabalgata de los Reyes Magos’ del próximo 5 de enero por la tarde.

La edil popular reconoce el gran esfuerzo que se ha hecho ‘desde el Ayuntamiento para que este día sea inolvidable, una cabalgata pensada por y para la ciudad, que refleja el espíritu participativo y solidario que nos define’. Mar Sánchez subraya que ‘se ha trabajado con un objetivo muy claro, que sea una cabalgata cercana e ilusionante, en la que se sientan representados todos los vecinos y vecinas de la capital’.

Festejos ha contado con la implicación de asociaciones, clubes deportivos y distintas entidades locales, que se han volcado de manera generosa para el desfile del próximo lunes, ‘gracias a su colaboración’, destaca Mar Sánchez, ‘la cabalgata crece no sólo en tamaño sino también en valores’.

La ‘Cabalgata de los Reyes Magos’ se ha planificado incluyendo muchas de las ideas que han ido aportando los propios vecinos de la capital. El séquito de sus majestades estará formado por más de 700 personas lo que vaticina un desfile más dinámico y vistoso.

Mar Sánchez ha destacado de forma especial que ‘durante el recorrido se repartirán 6.600 caramelos blandos y sin gluten, además de 87.000 nubes y regalos que harán las delicias de los pequeños de la casa, niños y niñas que disfrutarán saludando de cerca al ‘Heraldo Real’ y a la ‘Estrella de la Ilusión’ dos de las novedades de este año’.

La concejal de Festejos también ha querido destacar la participación de las Ampas de varios colegios de la capital, y ha avanzado ‘que Melchor, Gaspar y Baltasar quieren que la Pandorga sea declarada de Interés Turístico Nacional, por eso, repartirán regalos relacionados con esta fiesta tan nuestra’.

Una cabalgata con mucha música, con tres charangas, con la Banda de Música, con DJ´s en cuatro puntos del recorrido, y creando un ambiente festivo para el disfrute de niños y adultos, además se repartirán cucuruchos de varios tamaños para que recojan el mayor número de caramelos posible, y los que deseen ir directamente a la Plaza Mayor, tendrán batucada en directo y villancicos.

El recorrido será idéntico al del año pasado, el desfile comenzará a las 18:30 h. con salida en el Parque de Gasset y continuará por la calle Alarcos, Plaza del Pilar, Ramón y Cajal, General Rey, Mata, Pozo Concejo, Avda. del Torreón, Palma, Plaza de San Francisco, Ruiz Morote, Carlos Vázquez y Plaza mayor. Los Reyes Magos se bajarán de sus carrozas en la esquina de Ruiz Morote y recorrerán a pie, la calle Carlos Vázquez hasta llegar al corazón de la ciudad donde les esperarán las autoridades y miles de personas.

Mar Sánchez ha querido agradecer el trabajo de todos los que harán posible esta cabalgata ‘voluntarios, asociaciones, entidades, asociaciones vecinales y personal municipal, ya que sin su esfuerzo y compromiso nada de esto sería posible’.

La edil de Festejos invita ‘a la ciudadanía a salir a la calle, a disfrutar y a dejarse llevar por la ilusión, porque esta cabalgata no es sólo un desfile’, afirma, ‘es un momento de encuentro, de tradición y de magia para toda la ciudad’.

A preguntas de los medios que han cubierto esta rueda de prensa y sobre la posibilidad de que llueva el próximo martes por la tarde, Mar Sánchez ha confirmado ‘que hay un Plan B previsto por si fuera necesario, aunque, a día de hoy, todo parece indicar que hará frío, pero no lloverá’.

‘Heraldo Real y Video Mapping’

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha recordado que el próximo domingo, 4 de enero, a las seis de la tarde, la ciudadanía está invitada a recibir como se merece al ‘Heraldo Real’, comenzará a caballo su recorrido por las calles más céntricas y a eso de las siete, será recibido en la Plaza Mayor por el alcalde de Ciudad Real y miembros de la corporación municipal que le entregarán las llaves de la ciudad para que al día siguiente por la noche, los Reyes Magos de Oriente, puedan repartir los juguetes a los más pequeños.

Mar Sánchez se ha referido al ‘Video Mapping’ previsto en la Puerta de Toledo ese mismo día. Dos pases, a las 19:30 h y a las 21 h., un ‘Cuento de Navidad’ diferente y especial previo a la noche más mágica del año.