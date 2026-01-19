Concentración frente al Palacio de la Diputación

Ciudad Real se suma al minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba

Todas las administraciones se han unido esta mañana en un minuto de silencio, frente al Palacio de la institución provincial, por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, sumándose así a la convocatoria nacional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Minuto de silencio en Ciudad Real
Minuto de silencio en Ciudad Real | OC

Al acto han asistido el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, junto a miembros de la Corporación Provincial, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, así como una amplia representación de las distintas instituciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han querido mostrar de forma conjunta su respeto, apoyo y solidaridad en estos momentos de dolor.

Valverde, al comienzo del minuto de silencio, ha tenido un recuerdo muy especial para todas las víctimas y ha trasladado "el apoyo y la solidaridad" de la institución provincial a los familiares y allegados.

Un acto sentido para honrar la memoria de las víctimas y la solidaridad con las personas heridas .Por este motivo, el Palacio provincial lucía las banderas a media asta y con crespones negros.

