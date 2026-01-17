La pregunta que Julia Otero le hizo a Julio Iglesias en 2003: "Me retó a que no tenía agallas de preguntárselo"

La actualidad de la semana ha cambiado drásticamente a raíz de que el martes, 'Eldiario.es' y Univisión publicasen una investigación de tres años sobre las denuncias por agresiones sexuales que dos extrabajadoras de las residencias de Julio Iglesias hicieron contra el cantante.

El viernes, Iglesias publicaba un comunicado en sus redes sociales en las que negaba las acusaciones y aseguraba que le causaban "tristeza": "Nunca había sentido tanta maldad". Estas eran las primeras palabras públicas que el cantante hacía, aunque el día de antes, en conversación con la revista ¡HOLA!, aseguraba que se encontraba preparando su defensa y que todo se terminaría sabiendo.

La Maldita Hemeroteca de Julio Iglesias

En la sección 'Maldita Hemeroteca' de Julia en la onda, Clara Jiménez Cruz ha repasado los momentos más incómodos que varias presentadoras tuvieron que experimentar al entrevistar a Julio Iglesias. Valeria Maza le llegó a decir entre risas nerviosas que le tenía "miedo" por la "mala fama que tenía": "A cada mujer que te hace una entrevista, le das piquitos".

También se ha compartido mucho en los últimos días por redes sociales una entrevista que Susana Jiménez le hizo y en la que intentaba por todos los medios que él no la besase. "Creo que son las imágenes más vistas en todo el planeta la última semana", ha explicado Julia Otero, para añadir que "son situaciones que cuando las vemos ahora, no sólo con lo que sabemos, sino con lo que hemos avanzado socialmente, nos resulta de enorme violencia. En el contexto actual serían intolerables conductas que entonces provocaban risas y eran un divertimento más".

La pregunta que le hizo Julia Otero en 2003

Otro de los momentos recordados por Clara Jiménez Cruz ha sido una "broma" que Julio Iglesias hizo durante una entrevista: "Yo la escondía en el armario porque era muy popular y muy chiquita. Tenía la edad legal, 12 años", decía entre risas. "Bromas sobre pederastia que ahora no se tolerarían", ha sentenciado Julia.

La presentadora ha asegurado que este tipo de comportamientos y comentarios no fueron su "experiencia" cuando entrevistó al cantante en 2003, "a mí no me ocurrió". Y Clara Jiménez Cruz ha querido recordar un fragmento de dicha entrevista en la que Julia le hizo "LA pregunta":

"¿Es usted un puto?"

Julio Iglesias: "Vamos a ver si Julia es capaz de preguntarme hoy lo que no me pregunta nadie".

Julia Otero: "¿Debo hacerlo? ¿Es usted un puto?".

Julio Iglesias: "Re, re, re".

La presentadora ha explicado que ella se lo preguntó porque él la retó antes de empezar a que no tenía "agallas" de preguntárselo: "De hecho, luego se lo conté a los espectadores. Aunque en aquel año le dábamos a puto un significado diferente al que hoy se le daría con lo que se sabe".