Ciudad Real registra 114 incidencias por el episodio de viento y lluvia, sin daños personales

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa de que, hasta el momento, se han registrado 114 incidencias en la ciudad como consecuencia del episodio de lluvia y viento, relacionadas principalmente con la caída de ramas y árboles. La mayor parte de las actuaciones se han concentrado en parques y zonas ajardinadas de la ciudad.

Asimismo, se ha confirmado que no se han producido daños personales, aunque sí se han registrado daños materiales en algunos inmuebles y vehículos, que están siendo evaluados por los servicios municipales.

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, ha señalado que “los parques municipales permanecen precintados durante toda la jornada de hoy y continuarán cerrados en función de la evolución de la climatología, hasta que el Servicio de Parques y Jardines pueda comprobar el estado del arbolado y garantizar la seguridad de los recintos”. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “respete las medidas de seguridad y evite acceder a las zonas cerradas”.

El Ayuntamiento recuerda que, aunque en la jornada de hoy no existen alertas activas por viento y lluvia en la capital, el Plan METEOCAM continúa activado, y los servicios municipales siguen trabajando de forma coordinada para atender posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.