Ciudad Real presentará su candidatura para acoger las jornadas de la Red Española de Geoparques 2027

El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real va a presentar su candidatura para acoger las jornadas de la Red Española de Geoparques en 2027.

Lo ha avanzado la vicepresidenta segunda de la Diputación, Sonia González, durante la Jornada “'Logros y retos de un proyecto compartido” que, sobre el Geoparque, ha reunido hoy en el Palacio Provincial a alcaldes, técnicos de turismo e investigadores de la universidad regional, para conocer lo realizado hasta el momento y la hoja de ruta a seguir de cara a que el 2028 la Unesco revise y, se espera, vuelva a certificar, la declaración del Geoparque ciudadrealeño.

Y lo realizado hasta el momento, señalaba González, ha sido mucho.

Pero aún queda mucho por hacer, subrayaba el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde. “Lo fácil ha sido conseguir la declaración, ahora hay que desarrollar una estrategia que haga que los ciudadrealeños nos identifiquemos con el Geoparque y que, a su vez, nos haga atractivos al resto del mundo”.

Y todo ello, destacaba el delegado provincial de economía, empresas y empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales, con el apoyo firme de la Junta.

La jornada ha contado, entre otras, con una ponencia de Karmah Salman, coordinadora de la Red de Geoparques de España.