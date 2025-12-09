El trabajador herido tras la explosión de una estufa en Criptana sufre quemaduras en el 60% del cuerpo

LEER MÁS Herido con graves quemaduras el trabajador de una empresa de Campo de Criptana tras la explosión de una estufa

El trabajador que resultó herido este martes tras la explosión de una estufa en Campo de Criptana sufre quemaduras en el 60% del cuerpo y en todas las zonas de la superficie corporal.

El trabajador de 27 años de edad fue trasladado por una UVI a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe.

Según el parte médico remitido por este centro sanitario, el hombre permanece en estado crítico.

El herido es un trabajador de un taller de carpintería metálica de Campo de Criptana y sufrió graves quemaduras tras la explosión de una estufa en su centro de trabajo.

El aviso del suceso se produjo a las 6:14 horas de este martes, según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El trabajador acudió al centro de salud de la localidad, donde fue atentado y después trasladado por una UVI a la Unidad de Quemados de Getafe.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Criptana.