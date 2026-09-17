Ciudad Real pone en marcha una campaña dirigida a patinetes y bicicletas

La concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real ha puesto en marcha la campaña “Respetando al peatón ganamos todos”. Se trata de una iniciativa que pretende dar nuevos pasos hacia una movilidad en la ciudad “más segura, sostenible y cívica”.

Con esas palabras Miguel Hervás ha presentado el objetivo que se marca el consistorio: “que todos conozcamos las normas, sepamos dónde podemos circular y entendamos que el espacio público es compartido pero que cada uno tiene sus usos y prioridades”

“Respetando al peatón ganamos todos” cuenta con dos líneas de actuación: una campaña de concienciación ciudadana que se articulará con mensajes publicitarios y la implantación progresiva de nueva señalización vertical en las calles que reforzará la información destinada a que vehículos y peatones tengan información clara de las normas y la prioridad de uso en cada uno de los espacios de la vía pública.

Hervás ha asegurado que la iniciativa tiene el propósito de “informar antes que sancionar y concienciar antes que corregir” partiendo de la base de que es posible la convivencia cívica de vehículos y peatones, con un mensaje muy claro: “prioridad peatonal, espacio seguro”.

Cartel de la campaña informativa | OC

El edil ha querido recordar que las aceras y las zonas peatonales son para caminar y que bicicletas y vehículos de movilidad personal sólo pueden circular por la calzada o por las vías específicamente autorizadas: “más claridad en las normas significa más seguridad en las calles”, ha afirmado.

La campaña se plantea como una herramienta más de información y sensibilización ciudadana para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible “que tiene que ser también una movilidad segura, ordenada y respetuosa”.

Hervás ha recordado que el origen de esta iniciativa nace de una de las propuestas que los vecinos de Ciudad Real aportaron en los primeros presupuestos participativos que puso en marcha el consistorio capitalino, por lo que se demuestra que “la movilidad se construye también escuchando a los vecinos y dando respuestas a sus propuestas".

Esta nueva iniciativa del área de Movilidad viene a dar continuidad a la campaña informativa específica ya puesta en marcha destinada a reforzar la información de los usuarios de patinetas y de vehículos de movilidad personal, con sus derechos y obligaciones de circulación.