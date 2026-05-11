Ciudad Real abre el 19 de mayo el plazo de inscripción para las Escuelas Deportivas Municipales

El Patronato Municipal de Deportes abre este 19 de mayo, desde las 9:00 horas, el plazo de inscripciones para la temporada 2026-2027 de las Escuelas Deportivas Municipales y lo hace con el objetivo de alcanzar la cifra de 5.000 participantes, frente a los 4.700 que han tomado parte este curso o los poco más de 4.000 que lo hicieron en la temporada 2022-2023.

Para ello, tal y como ha asegurado el concejal de Deportes, Pau Beltrán, “ampliaremos el número de plazas, el número de disciplinas deportivas y habrá más inversión” por parte del Ayuntamiento, con un coste de 355.000€ para sufragar todos los gastos del desarrollo de las escuelas más allá de la cuota de 60€ por los 8 meses que abonan los alumnos.

Se ofertarán un total de 17 disciplinas deportivas, entre las que se incluye como principal novedad la del boxeo, que se desarrollará en la sala habilitada para este deporte en el Quijote Arena.

Todas ellas, menos las de Educación Física de Base y la de Natación, se llevan a cabo de la mano de los diferentes clubes deportivos de la ciudad, a cuyos coordinadores y monitores el concejal ha querido agradecer su implicación, “a través de ellos fomentamos las escuelas y también ayudamos a los clubes a fomentar su deporte, y de forma indirecta también muchos de sus deportistas se sacan el título de monitor o entrenador para hacerse cargo de algún grupo y con ello fomentamos que consigan trabajo aquí y enseñen a los más pequeños lo que han aprendido”.

Para finalizar, Beltrán ha querido “animar a todas las familias que quieran que sus hijas e hijos hagan deporte, disfruten y tengan esos valores, a que los apunten a través de la página web en nuestras escuelas. Tenemos grandísimos profesionales, los pequeños de la ciudad no pueden estar en mejores manos, y cada año son un éxito por cómo se les trata, se les cuida y se fomenta el deporte a través de nuestras escuelas deportivas”.

Toda la información se puede consultar en la página web www.ciudadrealdeporte.es