CCOO pide en Ciudad Real una negociación colectiva justa y digna para 2026

Varias decenas de delegados sindicales de Comisiones Obreras se han manifestado en Ciudad Real para reivindicar un incremento de los salarios por encima de la media nacional en la negociación colectiva de 2026, tanto de esta provincia como también de Castilla-La Mancha.

Bajo el lema "Trabajamos más pero cobramos menos", la marcha comenzó en el parque de Gasset con concentraciones después frente a las sedes de las patronales ASAJA y FECIR. Reivindican una negociación justa y digna.

La secretaria provincial de Comisiones Obreras, Esther Serrano, asegura que muchos trabajadores se encuentran en situación precaria y mientras tanto las empresas tienen más beneficios.

Recuerda que en Ciudad Real se ha batido récord en beneficios empresariales pero el aumento salarial medio en los convenios de este año ha estado siete décimas por debajo de la media nacional y además la jornada anual de trabajo es de 34 horas más respecto a la media del país.

Por eso, pide a las patronales seriedad, altura de miras y que se sienten a negociar.

Manifestación de CCOO en Ciudad Real | Onda Cero

Cuatro convenios bloqueados en Ciudad Real

Comisiones Obreras también lamenta que hay cuatro convenios de Ciudad Real cuyas negociaciones están bloqueadas: ayuda a domicilio, campo, hostelería y pompas fúnebres, que afectan a más de 24.000 trabajadores.

En la provincia de Ciudad Real hay 20 convenios colectivos y el año que viene se tienen que negociar seis de ellos que afectan a más de 26.000 personas: comercio general, vinícolas, comercio textil, aceites, el de tintorerías y lavanderías, y también el de carpintería y madera.

Por cierto, este último convenio, el de madera, que engloba a más de 2.000 personas en la provincia, ha sido denunciado por CCOO y solicita a FECIR el inicio de las negociaciones porque, según este sindicato, de haberse prorrogado el acuerdo actual la subida hubiera sido del cero por ciento.